Karim Adeyemi telah menandatangani kontrak hingga pertengahan 2031 dengan FC Barcelona, demikian diumumkan secara resmi oleh klub asal Catalunya itu. Juara Spanyol tersebut membayar sekitar 30 juta euro untuk merekrut penyerang sayap yang didatangkan dari Borussia Dortmund.

Dortmund sempat menolak tawaran pertama, tetapi pada akhirnya luluh. Barcelona membayar biaya transfer tetap sebesar 22 juta euro, dengan bonus tambahan senilai tujuh juta euro.

Adeyemi akan bekerja sama di Barcelona dengan Hansi Flick, yang memberinya debut di tim nasional Jerman. Sang pelatih mendorong kedatangan penyerang itu dari internal klub, yang berarti ia telah menandatangani kontrak untuk beberapa tahun ke depan.

Barcelona menyebut di situs resminya sebagai 'opsi menyerang yang menarik dan serbabisa'. Adeyemi bisa bermain di kedua sisi sayap dan juga dapat digunakan sebagai penyerang tengah. Ia sangat cepat dan memiliki tembakan keras dengan kaki kiri.

Adeyemi memainkan peran penting dalam kualifikasi untuk Piala Dunia terakhir. Meski demikian, sang penyerang tidak dipilih oleh Julian Nagelsmann untuk putaran final, yang bagi Jerman segera berakhir.

Rekrutan Barcelona itu tampil 146 kali dengan seragam Dortmund. Dalam rangkaian tersebut, ia mencetak 36 gol dan Adeyemi juga membukukan 25 assist. Secara total, pemain sayap itu menghabiskan empat musim bersama BVB.

Adeyemi adalah rekrutan kedua untuk musim depan. Sebelumnya, Anthony Gordon didatangkan dari Newcastle United dengan nilai 80 juta euro.