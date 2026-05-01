FC Barcelona kemungkinan besar akan kembali tidak bisa bermain di Camp Nou untuk waktu yang cukup lama

FC Barcelona harus segera pindah sementara ke stadion lain. Renovasi di Camp Nou belum sepenuhnya selesai, sehingga tim asal Catalunya ini harus mencari tempat sementara lagi untuk musim 2027/28.

Sejak musim panas 2023 hingga November 2025, Camp Nou telah menjalani renovasi besar-besaran. Oleh karena itu, klub tersebut memainkan pertandingan kandang secara sementara di Estadi Olímpic Lluís Companys di Montjuïc.

Akhir tahun lalu, Barça pun kembali ke stadionnya sendiri, namun renovasi belum sepenuhnya selesai. Saat ini, stadion tersebut dapat menampung sekitar 60.000 orang.

Saat ini, pekerjaan masih berlangsung pada ring ketiga dan teratas. Oleh karena itu, area tersebut masih ditutup.

Pada tahap akhir pekerjaan, atap stadion juga harus dipasang. Proses ini akan memakan waktu berbulan-bulan.

Rencananya, hal itu akan dilakukan selama musim 2027/28. Selama periode tersebut, stadion tidak dapat digunakan.

Barcelona pun harus kembali mencari tempat sementara. Menurut stasiun radio Cadena SER, Estadi Olímpic Lluís Companys kembali menjadi kandidat utama sebagai lokasi alternatif.