FC Barcelona kembali melakukan serangkaian tes medis terhadap Frenkie de Jong, namun khawatir akan hal terburuk

Frenkie de Jong kembali ke FC Barcelona setelah Piala Dunia dengan cedera lutut. Ia mengalami cedera tersebut selama turnamen berlangsung dan terpaksa bermain dengan bantuan suntikan. Barça sangat marah atas hal itu dan kini sangat khawatir.

Mundo Deportivo mengetahui bahwa pemain asal Belanda itu diperkirakan akan kembali ke klub hari ini atau besok. Di sana, ia akan menjalani serangkaian tes medis lagi. Barcelona ingin memeriksa lututnya lebih lanjut, karena sebelumnya dikhawatirkan terjadi kerusakan pada ligamen lututnya.

Jika prediksi suram tersebut terbukti benar, cedera tersebut dapat membuat De Jong absen selama empat hingga enam bulan. Operasi pun tidak dapat dikesampingkan.

Menurut media Spanyol tersebut, gelandang tersebut telah melapor ke klub pada Jumat lalu untuk menentukan tingkat keparahan cederanya, namun tes-tes tersebut masih berlangsung.

Setelah pemeriksaan oleh tim medis klub dan konsultasi dengan De Jong, Barcelona kemungkinan akan memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai situasinya.

Bagi Hansi Flick, absennya De Jong dalam jangka panjang akan menjadi pukulan berat, meskipun sang pelatih memiliki beberapa alternatif. Marc Bernal sudah menggantikan posisinya musim lalu saat pemain asal Belanda itu absen. Gavi serta pemain muda Tommy Marqués dan Xavi Espart juga mampu bermain di posisi tersebut.

Marc Casadó tidak dianggap sebagai opsi. Gelandang tersebut tidak masuk dalam rencana Flick dan diizinkan untuk hengkang.