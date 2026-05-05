FC Barcelona ingin mengungguli klub-klub papan atas Inggris dalam perburuan bintang baru Premier League

Menyusul empat klub papan atas Inggris, FC Barcelona juga ikut bersaing untuk mendapatkan Eli Junior Kroupi, demikian dilaporkan Sky Sports pada Selasa sore. Penyerang berusia 19 tahun dari AFC Bournemouth ini menjalani musim debut yang fenomenal di Liga Premier.

Kroupi yang serba bisa, yang bisa bermain sebagai penyerang tengah, gelandang serang, dan sayap kiri, dibeli pada awal 2025 seharga 13 juta euro dari FC Lorient, yang diperbolehkan mempertahankannya dengan status pinjaman hingga akhir musim 2024/25.

Kroupi melakukan debutnya di Premier League pada awal musim ini, di mana ia meninggalkan kesan yang tak terlupakan. Barcelona telah memantau pemain muda internasional Prancis ini sepanjang musim dan melihat sensasi remaja ini sebagai pemain yang menjanjikan untuk jangka panjang.

Ketertarikan ini tidak mengherankan, mengingat Kroupi telah mencetak dua belas gol di Premier League musim ini. Produksi gol yang luar biasa itu telah menarik minat klub-klub domestik seperti Manchester City, Chelsea, Manchester United, dan Liverpool.

Bournemouth, di mana Kroupi terikat kontrak hingga pertengahan 2030, tidak bersedia melepas permata mereka setelah hanya satu musim. Namun, masih harus dilihat apakah The Cherries berhasil mempertahankan Kroupi, terutama jika terjadi perang penawaran untuk mendapatkan tanda tangannya.

Belum pernah ada remaja yang mencetak lebih dari dua belas gol pada musim debutnya di Liga Premier. Dengan gol keduabelasnya musim ini pekan lalu melawan Crystal Palace, ia menyamai rekor Robbie Fowler (Liverpool, 1993/94) dan Robbie Keane (Coventry City, 1999/00).

Dengan tiga pertandingan Liga Premier tersisa musim ini, kemungkinan besar Kroupi akan memecahkan rekor tersebut. Bournemouth, yang saat ini berada di peringkat keenam dan sedang berjuang untuk lolos ke kompetisi Eropa, masih akan menghadapi Fulham (tandang), Manchester City (kandang), dan Nottingham Forest (tandang).