FC Barcelona gagal memulangkan Athletic Club ke Bilbao dengan skor telak

FC Barcelona pada Kamis juga berhasil memenangi pertandingan liga keduanya musim ini. Klub Catalan itu terlalu kuat bagi Athletic Club di kandang sendiri, meski mereka lupa menerjemahkan hal itu secara maksimal di papan skor: 2-0. Raphinha, yang pekan lalu saat melawan Elche (0-5) sudah membukukan dua gol dan satu assist, membuka skor pada babak pertama. Fermín López, yang pekan lalu juga mencetak dua gol, mengunci laga setelah jeda.

Barcelona, yang masih tanpa Frenkie de Jong karena cedera lutut, tampil dominan sejak awal dan segera memberi peringatan serius kepada Athletic lewat Raphinha. Penyerang Brasil itu lolos, tetapi bergerak sedikit terlalu cepat.

Lamine Yamal khususnya beberapa kali nyaris mencetak gol pembuka untuk Barcelona. Wonderkid itu membuat percobaan pertamanya melebar, sementara Unai Simón sesaat kemudian mampu menjawab tembakan yang lebih baik dari rekan senegaranya tersebut.

Barcelona terus menekan dan setelah Raphinha membentur tiang, Pedri sempat terlihat membawa timnya unggul 1-0. Namun, Yamal ternyata berada dalam posisi offside tipis dalam proses gol itu, sehingga perayaan pun batal.

Tak lama setelah gol yang dianulir itu, para pendukung tuan rumah akhirnya bisa mengangkat tangan ke udara. Pedri melepaskan umpan terobosan brilian kepada Raphinha, yang dengan sangat mudah melewati juara dunia Simón dan menceploskan bola dengan simpel: 1-0.

Pada babak kedua, nyaris tidak ada yang berubah dari jalannya pertandingan. Barcelona terus menciptakan banyak peluang dan membuangnya, sementara Athletic berusaha bertahan hidup dan menunggu satu peluang itu.

Anthony Gordon kemudian melepaskan tembakan melambung dan melebar, sementara Yamal di sela-sela itu kembali membentur tiang. Pelatih Hansi Flick menilai waktunya sudah tepat setelah satu jam laga berjalan untuk memberi Rodri debut resminya bersama Barcelona. Pemain asal Madrid itu mendapat tepuk tangan meriah dari publik Catalan.

Sepuluh menit sebelum waktu normal berakhir, gol 2-0 yang pantas didapat akhirnya lahir. Umpan silang Karim Adeyemi diproses dengan sangat buruk oleh Aymeric Laporte, yang hanya bisa menyaksikan Fermín dengan sangat mudah memanfaatkannya di depan hidung Simón: 2-0.



