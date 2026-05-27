Barcelona menemui jalan buntu dalam negosiasi dengan Chelsea. Klub asal Catalan itu tertarik pada penyerang Brasil João Pedro, namun pihak London bersikap tegas: ia tidak dijual. Hal ini dilaporkan oleh Fabrizio Romano pada Rabu pagi.

Juara Spanyol ini sedang sibuk mencari pengganti Robert Lewandowski. Beberapa opsi sedang dipertimbangkan, dengan striker Atlético Madrid Julián Álvarez dan João Pedro sebagai kandidat utama. Untuk pemain Argentina itu, Barcelona tampaknya masih dalam perburuan, tetapi João Pedro tampaknya sudah tersingkir.

Pemain Brasil berusia 24 tahun itu dibeli dari Brighton musim panas lalu dengan harga sekitar 64 juta euro dan langsung menonjol di tengah musim Chelsea yang sulit.

Tim asal London itu finis di peringkat kesepuluh yang mengecewakan dan gagal lolos ke kompetisi Eropa. Pada putaran terakhir, tim asuhan manajer sementara Calum McFarlane kalah 2-1 dari Sunderland, yang justru berhasil lolos ke kompetisi Eropa.

João Pedro menjadi salah satu dari sedikit titik terang: dalam 50 pertandingan, ia mencetak 20 gol dan memberikan sembilan assist. Dengan 15 gol di liga, ia masuk dalam lima besar pencetak gol terbanyak musim ini.

Oleh karena itu, untuk saat ini tidak ada rencana kepindahan. Chelsea, yang musim depan akan memiliki manajer baru Xabi Alonso, dengan tegas menolak setiap pendekatan dan berharap dapat kembali bersinar musim depan.

Yang menarik, meskipun menjalani musim yang kuat, Pedro tidak dipanggil oleh pelatih tim nasional Carlo Ancelotti untuk Piala Dunia.