FC Barcelona benar-benar hancur setelah Frenkie de Jong masuk sebagai pemain pengganti

FC Barcelona menutup musim LaLiga dengan kekalahan 3-1 saat bertandang ke markas Valencia. Frenkie de Jong masuk sebagai pemain pengganti setelah jeda babak pertama untuk juara Spanyol tersebut, namun harus meninggalkan lapangan sebagai pihak yang kalah. Real Madrid, yang berada di peringkat kedua, memanjakan para pendukungnya dengan permainan sepak bola yang memukau dan meraih kemenangan 4-2 atas Athletic Club.

Tidak ada gol di babak pertama di Mestalla. Hugo Duro gagal memanfaatkan peluang emas dengan sundulan, sementara dari pihak Barcelona, Alejandro Balde dan Robert Lewandowski yang akan hengkang membentur tiang gawang. De Jong menyaksikan semuanya dari bangku cadangan: pemain asal Belanda itu kembali masuk dalam skuad juara setelah absen dalam dua pertandingan karena sakit.

Kebuntuan terpecahkan setelah satu jam pertandingan di Valencia. Tendangan Ferran Torres masuk ke gawang melalui Lewandowski. Tak lama setelah itu, De Jong menggantikan Dani Olmo di lini tengah juara. Valencia menuntut penalti saat Unai Núñez terjatuh di kotak penalti, namun setelah pemeriksaan VAR, diputuskan untuk tidak memberikan penalti. Setelah kekacauan di pertahanan Barcelona, skor menjadi 1-1 melalui Javi Guerra.

Hanya lima menit kemudian, Valencia bahkan berani memimpin, dengan Luis Rioja mencetak gol dari rebound. Marc Bernal sepertinya akan memberikan penalti di menit-menit akhir. Gelandang Barcelona itu lolos dari hukuman karena wasit Adrian Cordero, yang dibantu VAR, memutuskan bahwa tidak perlu diberikan penalti. Hansi Flick melakukan pergantian pemain secara signifikan di menit-menit akhir, namun hal itu tidak cukup bagi Barcelona untuk menghindari kekalahan, terutama karena Andreas Christensen membuang peluang besar. Bahkan, pada menit ke-97, Guido Rodríguez menentukan skor akhir menjadi 3-1.

Real Madrid - Athletic Club 4-2

Gonzalo García dilepas oleh Dani Carvajal di awal pertandingan dan kemudian mencetak gol dengan tenang. Beberapa menit sebelum babak pertama berakhir, Jude Bellingham mencetak gol yang sangat indah dari dalam kotak penalti untuk Real Madrid yang tampil efektif. Ketegangan kembali terasa pada masa tambahan waktu babak pertama: Gorka Guruzeta mengecoh Thibaut Courtois dengan tendangan keras yang indah.

Ketegangan itu diredam tak lama setelah babak kedua dimulai oleh Kylian Mbappé, yang memilih posisi dengan cerdas dan mencetak gol ketiga untuk tuan rumah. Real Madrid kemudian mengakhiri pertandingan dengan relatif tenang. Brahim Díaz mencetak gol indah di menit terakhir, dan Iñaki Williams menyelamatkan harga diri Athletic Club di masa injury time.

Tampaknya hanya masalah waktu sebelum José Mourinho, yang kini bekerja di Benfica, kembali ke Real Madrid. Pelatih sementara Álvaro Arbeloa mengumumkan dalam konferensi pers pada hari Jumat bahwa ia tidak akan lagi memimpin tim musim depan.