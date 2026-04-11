FC Arsenal, semua informasi tentang siaran langsung dalam satu tampilan: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan The Gunners secara langsung di TV dan streaming langsung?

Arsenal merupakan salah satu klub papan atas dalam dunia sepak bola Inggris dan Eropa. Setiap pekan, The Gunners selalu menjadi sorotan—baik dari segi olahraga maupun media. Namun, bagi yang ingin menyaksikan semua pertandingan resmi mereka, diperlukan sedikit panduan. Pasalnya, hak siar televisi bergantung pada penyedia yang berbeda-beda tergantung kompetisi yang diikuti. Di sini, kami telah merinci dengan jelas stasiun TV mana saja yang menayangkan pertandingan Arsenal dan cara agar Anda tidak ketinggalan satu pertandingan pun.

FC Arsenal, semua informasi tentang siaran dalam satu tampilan:

Menonton FC Arsenal di Liga Premier, Liga Champions, Piala FA, Piala Carabao, dan Community Shield di TV dan siaran langsung

Hak siar Premier League di Jerman masih dipegang oleh Sky, karena penyedia TV berbayar ini menyiarkan semua pertandingan secara langsung – baik sebagai pertandingan tunggal maupun dalam siaran bersama. Pertandingan Arsenal juga ditayangkan secara lengkap di sana. Bagi yang lebih suka streaming, dapat mengakses semua pertandingan melalui Sky Go atau layanan streaming WOW.

Mulai musim 2025/26, Sky memperluas portofolio siarannya di Inggris secara signifikan: Selain Liga Premier, Carabao Cup juga disiarkan secara langsung. Dengan demikian, penampilan Arsenal di Piala Liga pun tercakup sepenuhnya.

FA Cup yang sarat tradisi serta FA Community Shield disiarkan secara eksklusif oleh DAZN. Layanan streaming ini menayangkan semua pertandingan penting secara langsung – termasuk tentu saja semua pertandingan Arsenal.

Di Liga Champions, hak siar dibagi di antara beberapa penyedia. Sebagian besar pertandingan Arsenal disiarkan langsung di DAZN. Selain itu, Amazon Prime Video menayangkan satu pertandingan unggulan setiap Selasa – termasuk beberapa pertandingan yang melibatkan tim Inggris.

Mulai musim 2027/28 akan terjadi perubahan mendasar: Layanan streaming Paramount+ akan bergabung dalam siaran Liga Champions dan menayangkan sebagian besar pertandingan. Semua detail mengenai pembagian hak siar baru dapat dilihat di sini.

Jika Arsenal mencapai final Liga Champions, pertandingan tersebut – seperti biasa – juga akan disiarkan di televisi gratis. Di Jerman, ZDF adalah saluran tetap untuk menayangkan pertandingan final tersebut.

FC Arsenal, semua informasi siaran dalam satu tampilan: Live Ticker dari SPOX

Kami menyiarkan langsung banyak pertandingan Liga Champions dan pertandingan-pertandingan unggulan terpilih dari Liga Premier. Di sini Anda akan menemukan live ticker.

