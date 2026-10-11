Arsenal termasuk kekuatan mapan dalam sepak bola level tertinggi Inggris dan Eropa. Pekan demi pekan, The Gunners selalu menjadi sorotan, baik secara olahraga maupun media. Namun, siapa pun yang ingin mengikuti semua laga kompetitif perlu sedikit panduan. Sebab, hak siar berada di tangan penyedia yang berbeda-beda tergantung kompetisinya. Stasiun mana saja yang relevan untuk Arsenal dan di mana kalian tidak akan melewatkan satu pertandingan pun, kami uraikan dengan jelas di sini.

FC Arsenal, semua informasi siaran secara ringkas: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan The Gunners secara live di TV dan livestream?

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Tonton FC Arsenal di Premier League, Champions League, FA Cup, Carabao Cup, Community Shield di TV dan livestream

Hak siar Premier League di Jerman masih dipegang oleh Sky, karena penyedia pay-TV itu menayangkan seluruh pertandingan secara live, baik sebagai laga tunggal maupun konferensi. Pertandingan Arsenal juga tercakup sepenuhnya di sana. Bagi yang lebih suka streaming, semua pertandingan bisa diakses melalui Sky Go atau layanan streaming WOW .

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Mulai musim 2025/26, Sky memperluas portofolio Inggrisnya secara signifikan: selain Premier League, pertandingan Carabao Cup juga ditayangkan secara live. Dengan demikian, kemungkinan penampilan Arsenal di Piala Liga juga tercakup sepenuhnya.

FA Cup yang sarat tradisi serta FA Community Shield disiarkan secara eksklusif oleh DAZN . Layanan streaming itu menayangkan semua pertandingan yang relevan secara live, termasuk tentu saja seluruh laga Arsenal.

Pertandingan berikutnya ARS Champions League 15.00 LIL

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Di Liga Champions, beberapa penyedia berbagi hak siar. Sebagian besar pertandingan Arsenal ditayangkan live di DAZN. Selain itu, Amazon Prime Video menayangkan satu laga top pilihan setiap hari Selasa, termasuk beberapa pertandingan yang melibatkan tim Inggris.

Mulai musim 2027/28, akan ada perubahan mendasar: layanan streaming Paramount+ akan masuk sebagai pendatang baru dalam penayangan Liga Champions dan menyiarkan mayoritas pertandingan. Semua detail mengenai pembagian hak siar yang baru tersedia di sini.

Jika Arsenal mencapai final Liga Champions, pertandingan itu - seperti biasa - juga akan ditayangkan di TV free-to-air. Di Jerman, ZDF menjadi tujuan utama tetap untuk partai final.

Coba Amazon Prime Video Laga top Liga Champions pada hari Selasa secara eksklusif

FC Arsenal, semua informasi siaran secara ringkas: Live ticker dari SPOX

Kami membuat live ticker untuk banyak pertandingan Liga Champions dan laga-laga top pilihan Premier League. Di sini kalian akan menemukan live ticker tersebut.

FC Arsenal, semua informasi siaran secara ringkas: Profil singkat klub