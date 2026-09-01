Arsenal merupakan salah satu kekuatan mapan dalam sepak bola papan atas Inggris dan Eropa. Dari pekan ke pekan, The Gunners selalu menjadi sorotan, baik secara olahraga maupun media. Namun, untuk mengikuti semua pertandingan kompetitifnya, kalian perlu sedikit panduan. Sebab, hak siar untuk tiap kompetisi dipegang oleh penyedia yang berbeda-beda. Stasiun mana saja yang relevan untuk Arsenal dan di mana kalian tidak akan melewatkan satu pun pertandingan, sudah kami uraikan dengan jelas di sini.

FC Arsenal, semua informasi siaran secara ringkas: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan The Gunners secara langsung di TV dan livestream?

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Saksikan FC Arsenal di Premier League, Liga Champions, FA Cup, Carabao Cup, Community Shield di TV dan livestream

Hak siar Premier League di Jerman masih dipegang oleh Sky, karena penyedia TV berbayar itu menayangkan seluruh pertandingan secara langsung, baik sebagai laga tunggal maupun konferensi. Pertandingan Arsenal juga tercakup sepenuhnya di sana. Bagi yang lebih suka streaming, semua pertandingan bisa diakses melalui Sky Go atau layanan streaming WOW .

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Mulai musim 2025/26, Sky secara signifikan memperluas portofolio Inggrisnya: selain Premier League, pertandingan Carabao Cup juga tayang langsung di sana. Dengan begitu, potensi penampilan Arsenal di Piala Liga juga tercakup sepenuhnya.

FA Cup yang sarat tradisi serta FA Community Shield disiarkan secara eksklusif oleh DAZN . Layanan streaming itu menayangkan seluruh pertandingan relevan secara langsung, termasuk tentu saja semua laga Arsenal.

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Di Liga Champions, beberapa penyedia berbagi hak siar. Porsi terbesar pertandingan Arsenal tayang live di DAZN. Selain itu, Amazon Prime Video menayangkan satu laga top pilihan setiap Selasa, termasuk juga beberapa pertandingan yang melibatkan tim Inggris.

Mulai musim 2027/28, akan ada perubahan mendasar: layanan streaming Paramount+ akan baru masuk ke siaran Liga Champions dan menayangkan mayoritas pertandingan. Semua detail mengenai pembagian hak siar yang baru tersedia di sini.

Jika Arsenal mencapai final Liga Champions, laga itu juga akan disiarkan di TV gratis seperti biasa. Di Jerman, ZDF menjadi tujuan utama tetap untuk partai final.

Coba Amazon Prime Video Laga top Liga Champions pada hari Selasa eksklusif

FC Arsenal, semua informasi siaran secara ringkas: Live ticker dari SPOX

Kami menghadirkan live ticker untuk banyak pertandingan Liga Champions dan laga-laga top pilihan Premier League. Kalian akan menemukan live ticker-nya di sini.

FC Arsenal, semua informasi siaran secara ringkas: Profil singkat klub