Arsenal termasuk salah satu kekuatan mapan dalam sepak bola elite Inggris dan Eropa. Dari pekan ke pekan, The Gunners selalu menjadi sorotan, baik secara olahraga maupun media. Namun, siapa pun yang ingin mengikuti semua pertandingan resmi perlu sedikit panduan. Sebab, tergantung kompetisinya, hak siar TV berada di tangan penyedia yang berbeda-beda. Stasiun mana saja yang relevan untuk Arsenal dan di mana kalian tidak akan melewatkan satu pun pertandingan, kami jabarkan dengan rapi di sini.

FC Arsenal, semua informasi siaran secara sekilas: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan The Gunners secara langsung di TV dan livestream?

Getty Images

Saksikan FC Arsenal di Premier League, Champions League, FA Cup, Carabao Cup, Community Shield di TV dan livestream

Hak siar Premier League di Jerman masih berada di tangan Sky, karena penyedia pay-TV itu menayangkan seluruh pertandingan secara langsung, baik sebagai laga tunggal maupun dalam konferensi. Pertandingan Arsenal juga tercakup sepenuhnya di sana. Bagi yang lebih suka streaming, semua laga bisa diakses melalui Sky Go atau layanan streaming WOW .

Daftar sekarang Premier League, DFB-Pokal, dan banyak lagi mulai 24,99 euro/bulan

Mulai musim 2025/26, Sky secara signifikan memperluas portofolio sepak bola Inggrisnya: selain Premier League, pertandingan Carabao Cup juga tayang langsung di sana. Dengan demikian, potensi penampilan Arsenal di piala liga juga tercakup sepenuhnya.

FA Cup yang sarat tradisi serta FA Community Shield disiarkan secara eksklusif oleh DAZN . Layanan streaming itu menayangkan semua pertandingan yang relevan secara langsung, termasuk tentu saja seluruh laga Arsenal.

Temukan paket langganan DAZN yang tepat FA Cup, Community Shield & lainnya secara langsung

Getty Images

Di Champions League, beberapa penyedia berbagi hak siar. Porsi terbesar pertandingan Arsenal tayang langsung di DAZN. Selain itu, Amazon Prime Video menayangkan satu laga top pilihan setiap hari Selasa, termasuk beberapa pertandingan yang melibatkan tim Inggris.

Mulai musim 2027/28, akan ada perubahan mendasar: layanan streaming Paramount+ akan masuk sebagai pemain baru dalam siaran Champions League dan menayangkan mayoritas pertandingan. Semua detail mengenai pembagian hak siar yang baru tersedia di sini.

Jika Arsenal mencapai final Champions League, laga itu juga akan disiarkan di TV free-to-air seperti biasa. Di Jerman, ZDF menjadi tujuan utama tetap untuk partai final.

Coba Amazon Prime Video Laga top Champions League pada hari Selasa secara eksklusif

FC Arsenal, semua informasi siaran secara sekilas: Liveticker dari SPOX

Kami menghadirkan live ticker untuk banyak pertandingan Champions League dan laga-laga top pilihan di Premier League. Di sini kalian akan menemukan live ticker tersebut.

FC Arsenal, semua informasi siaran secara sekilas: Profil singkat klub