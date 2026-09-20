Arsenal merupakan salah satu kekuatan mapan dalam sepak bola elite Inggris dan Eropa. Dari pekan ke pekan, The Gunners selalu menjadi sorotan, baik secara olahraga maupun media. Namun, untuk mengikuti semua pertandingan kompetitifnya, kalian perlu sedikit panduan. Sebab, hak siar untuk tiap kompetisi dimiliki oleh penyedia yang berbeda-beda. Stasiun mana saja yang relevan untuk Arsenal dan di mana kalian tidak akan melewatkan satu pertandingan pun, telah kami uraikan dengan rapi di sini.

FC Arsenal, semua informasi siaran secara ringkas: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan The Gunners secara langsung di TV dan live streaming?

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Saksikan FC Arsenal di Premier League, Liga Champions, FA Cup, Carabao Cup, Community Shield di TV dan live streaming

Hak siar Premier League di Jerman masih berada di tangan Sky, karena penyedia TV berbayar itu menayangkan seluruh pertandingan secara langsung, baik sebagai laga tunggal maupun dalam konferensi. Pertandingan Arsenal juga tercakup sepenuhnya di sana. Bagi yang lebih suka streaming, semua pertandingan bisa diakses lewat Sky Go atau layanan streaming WOW .

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Mulai musim 2025/26, Sky memperluas portofolio Inggrisnya secara signifikan: selain Premier League, pertandingan Carabao Cup juga disiarkan langsung. Dengan demikian, kemungkinan penampilan Arsenal di Piala Liga juga tercakup sepenuhnya.

FA Cup yang sarat tradisi serta FA Community Shield disiarkan secara eksklusif oleh DAZN . Layanan streaming itu menayangkan semua pertandingan yang relevan secara langsung, termasuk tentu saja seluruh laga Arsenal.

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Di Liga Champions, beberapa penyedia berbagi hak siar. Sebagian besar pertandingan Arsenal disiarkan langsung di DAZN. Selain itu, Amazon Prime Video menayangkan satu laga top pilihan setiap hari Selasa, termasuk juga beberapa pertandingan yang melibatkan tim Inggris.

Mulai musim 2027/28, akan terjadi perubahan mendasar: layanan streaming Paramount+ akan masuk sebagai penayang baru Liga Champions dan menyiarkan mayoritas pertandingan. Semua detail mengenai pembagian hak siar yang baru tersedia di sini.

Jika Arsenal mencapai final Liga Champions, laga tersebut, seperti biasa, juga akan disiarkan di TV gratis. Di Jerman, ZDF menjadi tujuan tetap untuk pertandingan final itu.

Coba Amazon Prime Video Laga top Liga Champions pada hari Selasa secara eksklusif

FC Arsenal, semua informasi siaran secara ringkas: Live ticker dari SPOX

Kami menyajikan live ticker untuk banyak pertandingan Liga Champions dan laga-laga top pilihan Premier League. Kalian akan menemukan live ticker-nya di sini.

FC Arsenal, semua informasi siaran secara ringkas: Profil singkat klub