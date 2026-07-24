Arsenal merupakan salah satu kekuatan mapan dalam sepak bola elite Inggris dan Eropa. Pekan demi pekan, The Gunners selalu menjadi sorotan, baik dari sisi olahraga maupun media. Namun, siapa pun yang ingin mengikuti semua laga kompetitif mereka membutuhkan sedikit panduan. Sebab, hak siar untuk setiap kompetisi dipegang oleh penyedia yang berbeda-beda. Saluran mana saja yang relevan untuk Arsenal dan di mana kalian tidak akan melewatkan satu pertandingan pun, sudah kami uraikan dengan rapi di sini.

FC Arsenal, semua informasi siaran secara ringkas: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan The Gunners secara langsung di TV dan live streaming?

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Menyaksikan FC Arsenal di Premier League, Liga Champions, FA Cup, Carabao Cup, Community Shield di TV dan live streaming

Hak siar Premier League di Jerman masih berada di tangan Sky, karena penyedia TV berbayar itu menayangkan seluruh pertandingan secara langsung, baik sebagai laga tunggal maupun konferensi. Pertandingan Arsenal juga tercakup sepenuhnya di sana. Bagi yang lebih suka streaming, semua pertandingan bisa diakses melalui Sky Go atau layanan streaming WOW .

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Mulai musim 2025/26, Sky secara signifikan memperluas portofolio sepak bola Inggrisnya: selain Premier League, pertandingan Carabao Cup juga tayang langsung di sana. Dengan demikian, potensi penampilan Arsenal di ajang Piala Liga juga tercakup sepenuhnya.

FA Cup yang sarat tradisi serta FA Community Shield disiarkan secara eksklusif oleh DAZN . Layanan streaming tersebut menayangkan seluruh pertandingan yang relevan secara langsung, termasuk tentu saja semua laga Arsenal.

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Di Liga Champions, beberapa penyedia berbagi hak siar. Sebagian besar pertandingan Arsenal tayang langsung di DAZN. Selain itu, Amazon Prime Video menayangkan satu pertandingan pilihan setiap Selasa - termasuk beberapa laga yang melibatkan tim Inggris.

Mulai musim 2027/28, akan ada perubahan mendasar: layanan streaming Paramount+ akan masuk sebagai pemain baru dalam penayangan Liga Champions dan menyiarkan mayoritas pertandingan. Semua detail tentang pembagian hak siar yang baru tersedia di sini.

Jika Arsenal mencapai final Liga Champions, pertandingan itu - seperti biasa - juga akan disiarkan di TV gratis. Di Jerman, ZDF menjadi tujuan utama tetap untuk laga final.

Coba Amazon Prime Video Laga top Liga Champions pada hari Selasa secara eksklusif

FC Arsenal, semua informasi siaran secara ringkas: Live ticker dari SPOX

Kami menghadirkan live ticker untuk banyak pertandingan Liga Champions dan laga-laga top pilihan Premier League. Di sini kalian akan menemukan live ticker tersebut.

FC Arsenal, semua informasi siaran secara ringkas: Profil singkat klub