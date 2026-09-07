Arsenal merupakan salah satu kekuatan mapan dalam sepak bola elite Inggris dan Eropa. Dari pekan ke pekan, The Gunners selalu menjadi sorotan, baik secara olahraga maupun media. Namun, siapa pun yang ingin mengikuti semua laga kompetitif mereka memerlukan sedikit panduan. Sebab, tergantung kompetisinya, hak siar berada di tangan penyedia yang berbeda-beda. Stasiun mana saja yang relevan untuk Arsenal dan di mana kalian tidak akan melewatkan satu pun pertandingan, telah kami uraikan dengan rapi di sini.

FC Arsenal, semua informasi soal siaran sekilas: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan The Gunners secara langsung di TV dan livestream?

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Saksikan FC Arsenal di Premier League, Liga Champions, FA Cup, Carabao Cup, Community Shield di TV dan livestream

Hak siar Premier League di Jerman masih dipegang oleh Sky, karena penyedia TV berbayar itu menayangkan seluruh pertandingan secara langsung, baik sebagai laga tunggal maupun dalam konferensi. Pertandingan Arsenal juga tercakup sepenuhnya di sana. Bagi yang lebih suka streaming, semua laga bisa diakses melalui Sky Go atau layanan streaming WOW .

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Mulai musim 2025/26, Sky secara signifikan memperluas portofolio Inggrisnya: selain Premier League, pertandingan Carabao Cup juga tayang langsung di sana. Dengan demikian, kemungkinan penampilan Arsenal di Piala Liga juga tercakup sepenuhnya.

FA Cup yang sarat tradisi serta FA Community Shield disiarkan secara eksklusif oleh DAZN . Layanan streaming itu menayangkan seluruh pertandingan yang relevan secara langsung, termasuk tentu saja semua pertandingan Arsenal.

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Di Liga Champions, hak siar dibagi oleh beberapa penyedia. Sebagian besar pertandingan Arsenal disiarkan langsung di DAZN. Selain itu, Amazon Prime Video menayangkan satu laga pilihan papan atas setiap hari Selasa, termasuk juga sejumlah pertandingan yang melibatkan tim Inggris.

Mulai musim 2027/28 akan terjadi perubahan mendasar: layanan streaming Paramount+ akan ikut baru dalam penayangan Liga Champions dan menyiarkan mayoritas pertandingan. Semua detail mengenai pembagian hak siar yang baru tersedia di sini.

Jika Arsenal mencapai final Liga Champions, laga tersebut juga akan disiarkan di TV gratis seperti biasa. Di Jerman, ZDF menjadi tujuan utama tetap untuk partai final.

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FC Arsenal, semua informasi soal siaran sekilas: Live ticker dari SPOX

Kami menghadirkan live ticker untuk banyak pertandingan Liga Champions dan laga top pilihan Premier League. Di sini kalian akan menemukan live ticker tersebut.

FC Arsenal, semua informasi soal siaran sekilas: Profil singkat klub