Arsenal merupakan salah satu kekuatan mapan dalam sepak bola elite Inggris dan Eropa. Pekan demi pekan, The Gunners selalu menjadi sorotan, baik secara olahraga maupun media. Namun, untuk mengikuti semua laga kompetitifnya, kalian perlu sedikit panduan. Sebab, hak siar berada di tangan penyedia yang berbeda-beda tergantung kompetisinya. Kanal mana saja yang relevan untuk Arsenal dan di mana kalian tidak akan melewatkan satu pun pertandingan, telah kami uraikan dengan jelas di sini.

FC Arsenal, semua informasi siaran secara ringkas: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan The Gunners secara langsung di TV dan live streaming?

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Saksikan FC Arsenal di Premier League, Liga Champions, Piala FA, Carabao Cup, Community Shield di TV dan live streaming

Hak siar Premier League di Jerman masih dipegang oleh Sky, karena penyedia TV berbayar itu menayangkan seluruh pertandingan secara langsung, baik sebagai laga tunggal maupun dalam konferensi. Pertandingan Arsenal juga tercakup sepenuhnya di sana. Bagi yang lebih suka streaming, kalian bisa mengakses semua pertandingan melalui Sky Go atau layanan streaming WOW .

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Mulai musim 2025/26, Sky secara signifikan memperluas portofolio sepak bola Inggrisnya: selain Premier League, laga-laga Carabao Cup juga tayang langsung di sana. Dengan demikian, potensi penampilan Arsenal di Piala Liga juga tercakup sepenuhnya.

Piala FA yang sarat tradisi serta FA Community Shield disiarkan secara eksklusif oleh DAZN . Layanan streaming itu menayangkan seluruh pertandingan yang relevan secara langsung, termasuk tentu saja semua laga Arsenal.

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Di Liga Champions, hak siar dibagi di antara beberapa penyedia. Porsi terbesar pertandingan Arsenal tayang langsung di DAZN. Selain itu, Amazon Prime Video menayangkan satu laga top pilihan setiap hari Selasa, termasuk juga beberapa pertandingan yang melibatkan tim Inggris.

Mulai musim 2027/28, akan terjadi perubahan mendasar: layanan streaming Paramount+ akan mulai masuk ke penayangan Liga Champions dan menyiarkan mayoritas pertandingan. Semua detail tentang pembagian hak siar yang baru tersedia di sini.

Jika Arsenal mencapai final Liga Champions, pertandingan itu - seperti biasanya - juga akan disiarkan di TV gratis. Di Jerman, ZDF menjadi tujuan utama tetap untuk laga final.

Coba Amazon Prime Video Laga top Liga Champions pada hari Selasa eksklusif

FC Arsenal, semua informasi siaran secara ringkas: Live ticker dari SPOX

Kami menghadirkan live ticker untuk banyak pertandingan Liga Champions dan laga-laga top pilihan di Premier League. Kalian akan menemukan live ticker-nya di sini.

FC Arsenal, semua informasi siaran secara ringkas: Profil singkat klub