Arsenal merupakan salah satu kekuatan mapan dalam sepak bola elite Inggris dan Eropa. Dari pekan ke pekan, The Gunners selalu menjadi sorotan, baik secara olahraga maupun media. Namun, siapa pun yang ingin mengikuti seluruh pertandingan kompetitif mereka tetap membutuhkan sedikit panduan. Sebab, hak siar berada di tangan penyedia yang berbeda-beda tergantung kompetisinya. Stasiun mana saja yang relevan untuk Arsenal dan di mana kalian tidak akan melewatkan satu pun pertandingan, kami ulas dengan rapi di sini.

FC Arsenal, semua informasi siaran secara singkat: Siapa yang menayangkan / menyiarkan laga-laga The Gunners secara live di TV dan livestream?

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Menyaksikan FC Arsenal di Premier League, Liga Champions, FA Cup, Carabao Cup, Community Shield di TV dan livestream

Hak siar Premier League di Jerman masih dipegang oleh Sky, karena penyedia pay-TV itu menayangkan seluruh pertandingan secara live, baik sebagai laga tunggal maupun konferensi. Pertandingan Arsenal juga tercakup sepenuhnya di sana. Bagi yang lebih suka streaming, semua pertandingan bisa diakses melalui Sky Go atau layanan streaming WOW .

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Mulai musim 2025/26, Sky memperluas portofolio Inggris mereka secara signifikan: selain Premier League, laga-laga Carabao Cup juga tayang live. Dengan demikian, potensi penampilan Arsenal di Piala Liga juga tercakup sepenuhnya.

FA Cup yang sarat tradisi serta FA Community Shield disiarkan secara eksklusif oleh DAZN . Layanan streaming itu menayangkan seluruh pertandingan yang relevan secara live, termasuk tentu saja semua laga Arsenal.

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Di Liga Champions, hak siar dibagi oleh beberapa penyedia. Porsi terbesar pertandingan Arsenal tayang live di DAZN. Selain itu, Amazon Prime Video menayangkan satu laga puncak pilihan setiap hari Selasa, termasuk beberapa pertandingan yang melibatkan tim Inggris.

Mulai musim 2027/28, akan ada perubahan mendasar: layanan streaming Paramount+ baru akan masuk ke penayangan Liga Champions dan menyiarkan mayoritas pertandingan. Semua detail tentang pembagian hak siar yang baru tersedia di sini.

Jika Arsenal mencapai final Liga Champions, pertandingan itu, seperti biasa, juga akan disiarkan di TV free-to-air. Di Jerman, ZDF menjadi tujuan utama tetap untuk partai final.

Coba Amazon Prime Video Laga puncak Liga Champions pada Selasa secara eksklusif

FC Arsenal, semua informasi siaran secara singkat: Live ticker dari SPOX

Kami membuat live ticker untuk banyak pertandingan Liga Champions dan laga-laga puncak pilihan di Premier League. Di sini kalian akan menemukan live ticker tersebut.

FC Arsenal, semua informasi siaran secara singkat: Profil singkat klub