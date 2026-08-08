Arsenal merupakan salah satu kekuatan mapan dalam sepak bola papan atas Inggris dan Eropa. Pekan demi pekan, The Gunners selalu menjadi sorotan, baik secara olahraga maupun media. Namun, untuk mengikuti semua pertandingan kompetitif mereka, kalian perlu sedikit panduan. Sebab, tergantung kompetisinya, hak siar TV dipegang oleh penyedia yang berbeda-beda. Saluran mana saja yang relevan untuk Arsenal dan di mana kalian tidak akan melewatkan satu pun pertandingan, sudah kami jabarkan dengan rapi di sini.

FC Arsenal, semua informasi siaran secara ringkas: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan The Gunners secara langsung di TV dan livestream?

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Saksikan FC Arsenal di Premier League, Liga Champions, FA Cup, Carabao Cup, dan Community Shield di TV dan livestream

Hak siar Premier League di Jerman masih berada di tangan Sky, karena penyedia pay-TV tersebut menayangkan seluruh pertandingan secara langsung, baik sebagai laga tunggal maupun konferensi. Pertandingan Arsenal juga tercakup sepenuhnya di sana. Bagi yang lebih suka streaming, semua pertandingan bisa diakses melalui Sky Go atau layanan streaming WOW .

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Mulai musim 2025/26, Sky memperluas portofolio sepak bola Inggrisnya secara signifikan: selain Premier League, pertandingan Carabao Cup juga disiarkan langsung. Dengan demikian, potensi penampilan Arsenal di Piala Liga juga tercakup sepenuhnya.

FA Cup yang sarat tradisi serta FA Community Shield disiarkan secara eksklusif oleh DAZN . Layanan streaming tersebut menayangkan seluruh pertandingan yang relevan secara langsung, termasuk tentu saja semua laga Arsenal.

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Di Liga Champions, beberapa penyedia berbagi hak siar. Porsi terbesar pertandingan Arsenal tayang live di DAZN. Selain itu, Amazon Prime Video menayangkan satu laga puncak pilihan setiap Selasa, termasuk beberapa pertandingan yang melibatkan tim Inggris.

Mulai musim 2027/28, akan terjadi perubahan mendasar: layanan streaming Paramount+ baru akan masuk ke siaran Liga Champions dan menayangkan mayoritas pertandingan. Semua detail tentang pembagian hak siar yang baru tersedia di sini.

Jika Arsenal mencapai final Liga Champions, laga tersebut, seperti biasa, juga akan disiarkan di TV gratis. Di Jerman, ZDF menjadi tujuan utama tetap untuk partai final.

Coba Amazon Prime Video Laga puncak Liga Champions pada hari Selasa eksklusif

FC Arsenal, semua informasi siaran secara ringkas: Live ticker dari SPOX

Kami menghadirkan live ticker untuk banyak pertandingan Liga Champions dan laga-laga puncak pilihan Premier League. Di sini kalian akan menemukan live ticker tersebut.

FC Arsenal, semua informasi siaran secara ringkas: Profil singkat klub