Arsenal termasuk salah satu kekuatan mapan dalam sepak bola papan atas Inggris dan Eropa. Pekan demi pekan, The Gunners selalu menjadi sorotan, baik secara olahraga maupun media. Namun, untuk mengikuti semua pertandingan kompetitif mereka, kalian membutuhkan sedikit panduan. Sebab, tergantung kompetisinya, hak siar TV berada di tangan penyedia yang berbeda-beda. Stasiun mana saja yang relevan untuk Arsenal dan di mana kalian tidak akan melewatkan satu pertandingan pun, telah kami uraikan dengan rapi di sini.

FC Arsenal, semua informasi siaran secara singkat: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan The Gunners secara langsung di TV dan livestream?

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Saksikan FC Arsenal di Premier League, Champions League, FA Cup, Carabao Cup, Community Shield di TV dan livestream

Hak siar Premier League di Jerman masih berada di tangan Sky, karena penyedia pay-TV itu menayangkan seluruh pertandingan secara langsung, baik sebagai laga tunggal maupun dalam konferensi. Pertandingan Arsenal juga tercakup sepenuhnya di sana. Bagi yang lebih suka streaming, semua laga bisa diakses melalui Sky Go atau layanan streaming WOW .

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Mulai musim 2025/26, Sky memperluas portofolio sepak bola Inggrisnya secara signifikan: selain Premier League, pertandingan Carabao Cup juga ditayangkan secara langsung. Dengan demikian, kemungkinan penampilan Arsenal di ajang Piala Liga juga tercakup sepenuhnya.

FA Cup yang sarat tradisi serta FA Community Shield disiarkan secara eksklusif oleh DAZN . Layanan streaming itu menayangkan seluruh pertandingan yang relevan secara langsung, termasuk tentu saja semua laga Arsenal.

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Di Liga Champions, beberapa penyedia berbagi hak siar. Sebagian besar pertandingan Arsenal tayang langsung di DAZN. Selain itu, Amazon Prime Video menayangkan satu laga pilihan setiap Selasa — termasuk beberapa pertandingan yang melibatkan tim Inggris.

Mulai musim 2027/28, akan terjadi perubahan mendasar: layanan streaming Paramount+ akan baru bergabung dalam penayangan Liga Champions dan menyiarkan mayoritas pertandingan. Semua detail mengenai pembagian hak siar yang baru tersedia di sini.

Jika Arsenal mencapai final Liga Champions, laga tersebut — seperti biasa — juga akan disiarkan di TV gratis. Di Jerman, ZDF menjadi tujuan utama untuk partai final.

Coba Amazon Prime Video Laga top Liga Champions pada hari Selasa secara eksklusif

FC Arsenal, semua informasi siaran secara singkat: Live ticker dari SPOX

Kami menghadirkan live ticker untuk banyak pertandingan Liga Champions dan laga-laga top pilihan Premier League. Di sini kalian akan menemukan live ticker tersebut.

FC Arsenal, semua informasi siaran secara singkat: Profil singkat klub