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FC ArsenalGetty
Alice Kopp

Diterjemahkan oleh

FC Arsenal, semua informasi siaran sekilas: Siapa yang menayangkan / menyiarkan langsung pertandingan The Gunners di TV dan livestream?

Arsenal

Butuh informasi soal siaran pertandingan Arsenal? Kami beri tahu di mana Anda bisa menyaksikan laga-laga mereka di Premier League, Liga Champions, dan kompetisi lainnya secara langsung.

Arsenal merupakan salah satu kekuatan mapan dalam sepak bola elite Inggris dan Eropa. Pekan demi pekan, The Gunners selalu menjadi sorotan, baik secara olahraga maupun media. Namun, untuk mengikuti semua pertandingan kompetitif mereka, Anda perlu sedikit panduan. Sebab, tergantung kompetisinya, hak siar TV berada di tangan penyedia yang berbeda-beda. Stasiun mana saja yang relevan untuk Arsenal dan di mana Anda tidak akan melewatkan satu pun pertandingan, kami uraikan dengan jelas di sini.

FC Arsenal, semua informasi siaran sekilas: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan The Gunners secara live di TV dan livestream?

Arsenal's Spanish defender #36 Martin Zubimendi passes the ballGetty Images

Saksikan FC Arsenal di Premier League, Liga Champions, FA Cup, Carabao Cup, Community Shield di TV dan livestream

Hak siar Premier League di Jerman masih dipegang oleh Sky, karena penyedia TV berbayar itu menayangkan seluruh pertandingan secara live, baik sebagai laga tunggal maupun dalam konferensi. Pertandingan Arsenal juga tercakup sepenuhnya di sana. Bagi yang lebih suka streaming, semua laga bisa diakses melalui Sky Go atau layanan streaming WOW .

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Mulai musim 2025/26, Sky memperluas portofolio sepak bola Inggrisnya secara signifikan: selain Premier League, laga-laga Carabao Cup juga tayang live. Dengan demikian, potensi penampilan Arsenal di piala liga juga tercakup sepenuhnya.

FA Cup yang sarat tradisi serta FA Community Shield disiarkan secara eksklusif oleh DAZN . Layanan streaming itu menayangkan semua pertandingan yang relevan secara live, termasuk tentu saja seluruh laga Arsenal.

Champions League
SSC Napoli crest
SSC Napoli
NAP
Arsenal crest
Arsenal
ARS

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Goalkeeper David Raya of Arsenal celebratesGetty Images

Di Liga Champions, beberapa penyedia berbagi hak siar. Porsi terbesar pertandingan Arsenal tayang live di DAZN. Selain itu, Amazon Prime Video menayangkan satu laga top pilihan setiap hari Selasa, termasuk beberapa pertandingan yang melibatkan tim Inggris.

Mulai musim 2027/28, akan ada perubahan mendasar: layanan streaming Paramount+ akan masuk sebagai pemain baru dalam siaran Liga Champions dan menayangkan mayoritas pertandingan. Semua detail tentang pembagian hak siar yang baru tersedia di sini.

Jika Arsenal mencapai final Liga Champions, laga tersebut juga akan ditayangkan di TV free-to-air seperti biasa. Di Jerman, ZDF menjadi tujuan utama tetap untuk partai final.

logo Coba Amazon Prime Video Laga top Liga Champions pada hari Selasa eksklusif

FC Arsenal, semua informasi siaran sekilas: Live ticker dari SPOX

Kami menghadirkan live ticker untuk banyak pertandingan Liga Champions dan laga-laga top pilihan Premier League. Anda akan menemukan live ticker-nya di sini. 

FC Arsenal, semua informasi siaran sekilas: Profil singkat klub

Didirikan1886
Gelar juara liga Inggris13
Gelar juara FA Cup14
Gelar Liga Champions0
Pemain dengan penampilan terbanyakDavid O'Leary (722 pertandingan kompetitif)
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