FC Arsenal, semua informasi siaran sekilas: Siapa yang menayangkan / menyiarkan langsung pertandingan-pertandingan The Gunners di TV dan live streaming?

Arsenal merupakan salah satu kekuatan mapan dalam sepak bola papan atas Inggris dan Eropa. Dari pekan ke pekan, The Gunners selalu menjadi sorotan, baik secara olahraga maupun di media. Namun, untuk mengikuti semua pertandingan kompetitif mereka, kalian perlu sedikit panduan. Sebab, bergantung pada kompetisinya, hak siar berada di tangan penyedia yang berbeda-beda. Stasiun mana saja yang relevan untuk Arsenal dan di mana kalian tidak akan melewatkan satu pun pertandingan, kami jabarkan dengan jelas di sini.

FC Arsenal, semua informasi siaran secara ringkas: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan The Gunners secara live di TV dan livestream?

Getty Images

Saksikan FC Arsenal di Premier League, Liga Champions, FA Cup, Carabao Cup, Community Shield di TV dan livestream

Hak siar Premier League di Jerman masih berada di tangan Sky, karena penyedia TV berbayar itu menayangkan seluruh pertandingan secara live, baik sebagai laga tunggal maupun dalam konferensi. Pertandingan Arsenal juga tercakup sepenuhnya di sana. Bagi yang lebih suka streaming, semua pertandingan bisa diakses melalui Sky Go atau layanan streaming WOW .

Daftar sekarang Premier League, DFB-Pokal dan masih banyak lagi mulai dari 24,99 euro/bulan

Mulai musim 2025/26, Sky secara signifikan memperluas portofolio Inggrisnya: selain Premier League, pertandingan Carabao Cup juga ditayangkan live. Dengan demikian, potensi penampilan Arsenal di Piala Liga juga tercakup sepenuhnya.

FA Cup yang sarat tradisi serta FA Community Shield ditayangkan secara eksklusif oleh DAZN . Layanan streaming itu menayangkan semua pertandingan yang relevan secara live, termasuk tentu saja seluruh laga Arsenal.

Temukan paket langganan DAZN yang tepat FA Cup, Community Shield & lainnya live

Getty Images

Di Liga Champions, beberapa penyedia berbagi hak siar. Porsi terbesar pertandingan Arsenal tayang live di DAZN. Selain itu, Amazon Prime Video menayangkan satu laga top pilihan setiap hari Selasa, termasuk juga beberapa pertandingan yang melibatkan tim Inggris.

Mulai musim 2027/28 akan terjadi perubahan mendasar: layanan streaming Paramount+ akan masuk sebagai pemain baru dalam penayangan Liga Champions dan menyiarkan mayoritas pertandingan. Semua detail mengenai pembagian hak siar yang baru tersedia di sini.

Jika Arsenal mencapai final Liga Champions, pertandingan tersebut, seperti biasa, juga akan ditayangkan di TV gratis. Di Jerman, ZDF menjadi tujuan utama tetap untuk laga final.

Coba Amazon Prime Video Laga top Liga Champions hari Selasa secara eksklusif

FC Arsenal, semua informasi siaran secara ringkas: Live ticker dari SPOX

Kami menghadirkan live ticker untuk banyak pertandingan Liga Champions dan laga-laga top pilihan Premier League. Di sini kalian akan menemukan live ticker tersebut.

FC Arsenal, semua informasi siaran secara ringkas: Profil singkat klub