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FC ArsenalGetty
Alice Kopp
Diterjemahkan oleh

FC Arsenal, semua informasi siaran dalam satu rangkuman: Siapa yang menayangkan pertandingan The Gunners secara langsung di TV dan live streaming?

Arsenal

Butuh informasi tentang siaran pertandingan Arsenal? Kami beritahu di mana Anda bisa menyaksikan langsung laga mereka di Premier League, Liga Champions, dan kompetisi lainnya.

Arsenal termasuk salah satu kekuatan utama sepak bola papan atas Inggris dan Eropa. Pekan demi pekan, The Gunners menjadi sorotan, baik di lapangan maupun di media. Namun, penggemar yang ingin mengikuti seluruh pertandingan resmi mereka perlu mengetahui tempat menontonnya. Pasalnya, hak siar dipegang oleh penyedia layanan yang berbeda-beda, tergantung kompetisinya. Berikut rincian saluran yang menayangkan Arsenal agar Anda tidak melewatkan satu pertandingan pun.

Arsenal FC, informasi siaran selengkapnya: Siapa yang menayangkan pertandingan The Gunners secara langsung di TV dan layanan streaming?

Arsenal's Spanish defender #36 Martin Zubimendi passes the ballGetty Images

Cara menonton Arsenal FC di Premier League, Champions League, FA Cup, Carabao Cup, dan Community Shield melalui TV dan layanan streaming

Hak siar Premier League di Jerman masih dipegang Sky. Penyedia TV berbayar itu menayangkan seluruh pertandingan secara langsung, baik sebagai siaran pertandingan tersendiri maupun dalam siaran simultan. Semua pertandingan Arsenal juga tersedia di sana. Bagi yang lebih suka menonton lewat streaming, seluruh pertandingan dapat diakses melalui Sky Go atau layanan streaming WOW .

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Mulai musim 2025/26, Sky memperluas secara signifikan cakupan kompetisi Inggris yang ditayangkannya: Selain Premier League, pertandingan Carabao Cup juga disiarkan langsung. Dengan demikian, seluruh pertandingan Arsenal di Piala Liga, jika mereka tampil, juga tercakup.

FA Cup yang sarat tradisi serta FA Community Shield ditayangkan secara eksklusif oleh DAZN . Layanan streaming tersebut menyiarkan langsung seluruh pertandingan terkait, termasuk semua pertandingan Arsenal.

Pertandingan berikutnya
NFO

NFO

Premier League

18 Okt 2026

ARS

ARS

logo Temukan paket DAZN yang sesuai: FA Cup, Community Shield, dan lainnya secara langsung

Goalkeeper David Raya of Arsenal celebratesGetty Images

Di Champions League, hak siar dibagi di antara beberapa penyedia layanan. Sebagian besar pertandingan Arsenal disiarkan langsung oleh DAZN. Selain itu, Amazon Prime Video menayangkan satu pertandingan unggulan pilihan setiap Selasa, termasuk sejumlah laga yang melibatkan tim Inggris.

Mulai musim 2027/28, akan terjadi perubahan mendasar: Layanan streaming Paramount+ mulai menayangkan Champions League dan akan menyiarkan sebagian besar pertandingannya. Seluruh rincian pembagian hak siar yang baru tersedia di sini.

Jika Arsenal mencapai final Champions League, pertandingan itu juga akan disiarkan di TV gratis, seperti biasa. Di Jerman, ZDF merupakan saluran tetap untuk menyaksikan laga final tersebut.

logo Coba Amazon Prime Video: Pertandingan unggulan Champions League pada Selasa secara eksklusif

Arsenal FC, informasi siaran selengkapnya: Laporan langsung SPOX

Kami menyajikan laporan langsung untuk banyak pertandingan Champions League dan sejumlah pertandingan unggulan pilihan Premier League. Anda dapat menemukan laporan langsungnya di sini. 

Arsenal FC, informasi siaran selengkapnya: Profil klub

Didirikan1886
Gelar juara Liga Inggris13
Gelar juara FA Cup14
Gelar juara Champions League0
Pemegang rekor penampilanDavid O'Leary (722 pertandingan resmi)

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