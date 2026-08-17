Arsenal merupakan salah satu kekuatan mapan dalam sepak bola elite Inggris dan Eropa. Pekan demi pekan, The Gunners selalu menjadi sorotan, baik secara olahraga maupun media. Namun, untuk mengikuti semua pertandingan kompetitif mereka, kalian perlu sedikit panduan. Sebab, tergantung kompetisinya, hak siar TV dipegang oleh penyedia yang berbeda-beda. Saluran mana saja yang relevan untuk Arsenal dan di mana kalian tidak akan melewatkan satu pertandingan pun, sudah kami uraikan dengan rapi di sini.

FC Arsenal, semua informasi siaran secara ringkas: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan The Gunners secara langsung di TV dan live streaming?

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Saksikan FC Arsenal di Premier League, Liga Champions, FA Cup, Carabao Cup, Community Shield di TV dan live streaming

Hak siar Premier League di Jerman masih berada di tangan Sky, karena penyedia pay-TV itu menayangkan seluruh pertandingan secara langsung, baik sebagai laga tunggal maupun dalam konferensi. Pertandingan Arsenal juga tercakup sepenuhnya di sana. Bagi yang lebih suka streaming, semua pertandingan bisa diakses lewat Sky Go atau layanan streaming WOW .

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Mulai musim 2025/26, Sky secara signifikan memperluas portofolio sepak bola Inggrisnya: selain Premier League, pertandingan Carabao Cup juga disiarkan langsung. Dengan demikian, potensi penampilan Arsenal di Piala Liga juga tercakup sepenuhnya.

FA Cup yang sarat tradisi serta FA Community Shield ditayangkan secara eksklusif oleh DAZN . Layanan streaming itu menayangkan semua pertandingan yang relevan secara langsung, termasuk tentu saja seluruh laga Arsenal.

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Di Liga Champions, beberapa penyedia berbagi hak siar. Sebagian besar pertandingan Arsenal disiarkan langsung di DAZN. Selain itu, Amazon Prime Video menayangkan satu laga pilihan setiap Selasa, termasuk beberapa pertandingan yang melibatkan tim Inggris.

Mulai musim 2027/28, akan ada perubahan mendasar: layanan streaming Paramount+ akan menjadi pendatang baru dalam siaran Liga Champions dan menayangkan mayoritas pertandingan. Semua detail soal pembagian hak siar yang baru tersedia di sini.

Jika Arsenal mencapai final Liga Champions, laga itu juga akan disiarkan di TV gratis seperti biasa. Di Jerman, ZDF menjadi tujuan utama tetap untuk partai final.

Coba Amazon Prime Video Laga top Liga Champions pada hari Selasa eksklusif

FC Arsenal, semua informasi siaran secara ringkas: Live ticker dari SPOX

Kami membuat live ticker untuk banyak pertandingan Liga Champions dan laga-laga top pilihan di Premier League. Di sini kalian akan menemukan live ticker tersebut.

FC Arsenal, semua informasi siaran secara ringkas: Profil singkat klub