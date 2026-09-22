"Hari ini hanya ada satu tim yang mencoba bermain sepak bola", ujar Fabian Hürzeler, yang terlihat sangat kesal, pada awal Maret dalam konferensi pers setelah pertandingan timnya melawan Arsenal. Analisis pelatih Brighton & Hove Albion itu sama sekali tidak keliru. Pasalnya, dalam duel melawan The Gunners, The Seagulls nyaris sepanjang pertandingan tampil jauh lebih unggul dan dominan.

Hanya saja, mereka gagal menghadiahi diri sendiri dengan gol, sehingga pada akhirnya papan skor menunjukkan kekalahan 0-1. Dalam nyaris setiap statistik penting, Brighton mengungguli klub London itu. Namun, tim racikan Hürzeler gagal mengonversi banyak peluang menjadi sesuatu yang nyata. Aksi individu bintang Arsenal Bukayo Saka, yang dibantu kesalahan fatal kiper Brighton Bart Verbruggen, pada akhirnya menjadi pembeda dan cukup memberi kemenangan tipis bagi The Gunners.

Namun, Hürzeler jelas tidak ingin berhenti pada analisis pertandingan yang datar setelah peluit akhir dibunyikan. Dengan kata-kata tegas, ia menyerang cara pelatih Arsenal Mikel Arteta memandang dan meminta skuad bintang London-nya bermain sepak bola. Ia menekankan betapa hal itu sangat bertolak belakang dengan gambaran pemuncak klasemen Premier League yang secara nominal jauh lebih unggul.

"Saya tidak akan pernah menjadi pelatih yang mencoba menang dengan cara seperti itu. Jika mereka menjadi juara, tidak akan ada yang bertanya bagaimana mereka melakukannya. Anda benar-benar bisa merasakan bahwa mereka melakukan segalanya untuk menang", kata pria Jerman itu, lalu menambahkan kepada para jurnalis yang hadir dengan nada bertanya: "Kalau saya bertanya kepada semua orang di ruangan ini: 'Apakah Anda benar-benar menikmati pertandingan sepak bola ini?', mungkin hanya satu orang yang akan mengangkat tangan karena dia penggemar berat Arsenal. Selain itu, jelas tidak ada siapa pun."

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Brighton dan Hürzeler meluluhlantakkan Arsenal

Jenis sepak bola seperti apa yang ingin dimainkan Hürzeler, sejatinya sudah bisa dibaca sejak saat itu. Pada musim panas 2024, pria 33 tahun itu mengambil alih kendali The Seagulls dan langsung diberi kontrak jangka panjang selama lima tahun oleh petinggi klub, dengan kesadaran bahwa butuh waktu sebelum jejak tangannya benar-benar mengakar dalam permainan di lapangan. Namun, di bawah arahan pelatih asal Jerman itu, perkembangan konsisten Brighton sejak saat itu tak bisa dipungkiri.

Pada awal masa kepelatihan Hürzeler, lini belakang masih terlihat sebagai titik lemah yang jelas dan mereka berulang kali dihajar lawan-lawan yang secara permainan lebih superior, tetapi seiring waktu sang pelatih semakin berhasil menemukan keseimbangan yang berfungsi antara serangan dan pertahanan.

Seperti apa hal itu bisa terlihat di lapangan dalam penerapan yang nyaris tanpa cela, pada akhir pekan lalu justru dirasakan langsung oleh Arsenal. Brighton menggulung pemuncak klasemen yang hingga saat itu masih tak terkalahkan itu dengan skor 3-0 di Falmer Stadium, dengan tim asuhan Hürzeler menampilkan permainan, dan terutama performa taktis, yang luar biasa.

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Brighton menjalankan rencana Fabian Hürzeler dengan sempurna

Sejak menit pertama, The Seagulls menekan klub London itu dengan pressing yang sangat agresif dan sebagai konsekuensinya membuat The Gunners sama sekali tidak bisa menerapkan permainan mereka yang bertumpu pada penguasaan bola dan kontrol. Lini depan Brighton bahkan beberapa kali menekan pemain-pemain bertahan Arsenal sejak di area kotak penalti mereka sendiri. Jalur umpan sederhana ditutup dengan sangat cerdas, pemain yang menguasai bola ditekan agresif dalam situasi jumlah pemain unggul, dan ketika satu-satunya opsi yang tersisa bagi The Gunners hanyalah bola panjang ke depan, bola pun cepat direbut kembali lewat penempatan posisi yang cerdik.

Kiper Arsenal David Raya saja, dalam 15 menit pertama, gagal mengirim tiga dari tujuh operannya kepada rekan setim. Itu terjadi karena di satu sisi Brighton terus aktif menekannya dan di sisi lain menciptakan keunggulan jumlah pemain di area tengah, sehingga sang pemain Spanyol itu kerap hanya punya pilihan mengoper ke samping kepada bek sayap Jurrien Timber dan Riccardo Calafiori yang juga sudah tertutup, atau mengirim bola tanpa kontrol ke arah lingkaran tengah.

Hasilnya adalah total sembilan perebutan bola di sepertiga akhir lapangan, jumlah tertinggi yang dialami Arsenal dari lawan mana pun sejak Liverpool pada Desember 2023, yang juga mencatat sembilan. Secara keseluruhan, Brighton sudah membukukan 35 perebutan bola di sepertiga akhir dalam kompetisi yang sedang berjalan, delapan lebih banyak dibanding Everton, yang menempati posisi kedua dalam statistik ini di antara semua tim Premier League.

Hürzeler memuji timnya setinggi langit

"Yang menentukan adalah setiap pemain, ketika masuk ke duel, selalu merasa ada salah satu rekan setimnya yang berdiri di belakangnya", kata Hürzeler, yang memuji timnya setinggi langit atas penerapan konsep taktisnya tanpa kesalahan. "Jika satu pemain terlewati, pemain berikutnya akan datang. Pertanyaannya adalah: bisakah Anda saling mengandalkan di lapangan? Apakah Anda saling percaya? Apakah setiap orang tahu perannya dalam situasi bola mati? Apakah Anda selalu siaga dan benar-benar hadir dalam setiap situasi dan setiap momen pertandingan?"

Setelah kemenangan atas Arsenal, Brighton kini memiliki lini serang terbaik di liga. Setelah lima pertandingan, The Seagulls sudah mengoleksi 16 gol. Dalam sejarah Premier League, hanya Manchester City pada musim 2022/23 yang mencetak lebih banyak gol, yakni 19, dalam lima pekan pertama.

Selain itu, pendekatan pelatih Brighton itu juga berdampak positif pada pertahanan. Dalam delapan pertandingan kompetitif sejauh ini, Brighton sudah mencatat clean sheet untuk kelima kalinya. Pada musim lalu, mereka membutuhkan upaya dua kali lebih banyak untuk mencapai angka lima pertandingan tanpa kebobolan. "Yang paling penting adalah tidak kebobolan", ujar Hürzeler.

Hal itu juga mendapat respek dari pelatih Arsenal Arteta. "Sejak lemparan ke dalam pertama", pelatih asal Spanyol itu menyadari pressing ekstrem Brighton. "Kesalahan teknis di area kami sendiri; kami tidak menjalankan satu pun prinsip permainan yang harus dipatuhi untuk keluar dari situasi satu lawan satu seperti itu. Kami terus-menerus berada dalam posisi bertahan", kata Arteta.

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Pemain mana yang paling menonjol di bawah Hürzeler?

Dalam beberapa bursa transfer terakhir, Hürzeler sedikit demi sedikit merakit tim yang benar-benar sesuai dengan profil kebutuhannya. Dengan Chema Andres, yang direkrut dari VfB Stuttgart sesaat sebelum penutupan bursa transfer, misalnya, pelatih Jerman itu menemukan tipikal pemain yang sempurna untuk secepat mungkin merebut kembali bola-bola panjang yang dilepaskan dari lini pertahanan lawan.

Dengan tinggi hampir dua meter dan kekuatan duel yang dimilikinya, pemain Spanyol itu punya syarat fisik yang dibutuhkan. Selain itu, ia juga cukup cepat untuk memberi perlindungan yang diperlukan terhadap serangan balik apabila jebakan pressing di depan tidak menutup tepat waktu. Eks pemain Hamburg Luka Vuskovic, yang didatangkan dari Tottenham Hotspur pada musim panas dengan nilai 55 juta euro, juga dalam waktu singkat berkembang menjadi starter yang tak terbantahkan.

Komponen penting lainnya dalam sistem Hürzeler adalah mantan pemain tim nasional Pascal Groß, yang sudah bergabung dengan klub Inggris selatan itu pada musim dingin lalu setelah di BVB ia semakin tersisih. Di bawah kompatriotnya itu, pemain 35 tahun tersebut mengalami semacam musim semi kedua bersama The Seagulls dan secara mengejutkan memimpin daftar kontribusi gol Premier League setelah lima pekan, unggul atas bintang-bintang top seperti Erling Haaland, Florian Wirtz, dan lain-lain, dengan catatan tiga gol dan empat assist. Dalam kemenangan 3-0 atas Arsenal, Groß juga mencetak gol pembuka 1-0 pada menit ke-31 dan kemudian memberi assist untuk gol Chema yang memastikan skor akhir pada menit ke-57.

"Saya merasa sangat baik, sangat nyaman. Ini perpaduan yang bagus antara kebugaran, pengalaman, dan kerja sama dengan Fabian Hürzeler, seorang pelatih yang menggunakan saya sedemikian rupa sehingga kekuatan saya benar-benar terlihat", kata Groß dalam wawancara dengan kicker saat menjelaskan alasan di balik performa impresifnya saat ini. Timnya, kata dia, saat ini nyaris sempurna dalam mewujudkan hal-hal yang diminta Hürzeler. "Beberapa gol kami berasal dari pressing kami dan dari perebutan bola tinggi yang dihasilkannya. Secara keseluruhan kami menciptakan banyak peluang", ujar gelandang itu.

Groß terutama diuntungkan karena ia menikmati lebih banyak kebebasan dalam permainan menyerang dan dengan demikian bisa menafsirkan perannya secara lebih ofensif. "Dia seperti anggur yang baik. Semakin tua dia, semakin baik dia", puji Hürzeler. Groß melakukan "hal-hal yang tidak bisa diukur ketika dia berada di lapangan, tetapi kami melihatnya setiap hari di tempat latihan. Dia punya kemampuan untuk menciptakan kohesi sosial di antara semua pemain kami. Kami memiliki begitu banyak kebangsaan dan negara yang berbeda, dan dia punya kepekaan terhadap semua dinamika itu".

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Mikel Arteta ulurkan tangan damai kepada Fabian Hürzeler

Juga karena saat ini segalanya berjalan begitu baik di Brighton, yang naik ke posisi tiga klasemen setelah kemenangan ketiga, Hürzeler kali ini tidak melontarkan pidato berapi-api. Berbeda dengan pertemuan hampir setengah tahun sebelumnya, kali ini ia hanya sedikit memiliki hal untuk dipersoalkan dari lawan. Bagaimanapun, Arsenal bermain tepat sesuai rencana pertandingan pelatih Jerman itu dan selama 90 menit nyaris tak menemukan cara untuk mengatasi Brighton yang terus melakukan pressing.

Karena itu, justru Arteta yang datang ke hadapan pers setelah laga dan mengubur "perselisihan" kedua pelatih itu untuk selamanya. Berbeda dengan pertemuan terakhir, ketika ia menanggapi pernyataan Hürzeler dengan komentar sarkastis dan sedikit mengejek, pada Sabtu pelatih Spanyol itu hanya menyampaikan apresiasi dan pujian untuk kolega sesama pelatihnya.

"Saya di sini untuk mengatakan pendapat saya, membela klub saya dan mengeluarkan yang terbaik dari para pemain saya. Apa yang sudah terjadi, sudah selesai. Itu masa lalu. Saya sangat menghormati Fabian dan apa yang sudah ia capai. Apa yang dilakukan Brighton sebagai klub di bawahnya benar-benar luar biasa", puji Arteta.