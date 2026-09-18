Pelatih legendaris Fatih Terim membuat suasana sepak bola Turki memanas dengan komentar pedas soal transfer bintang Mesir Mohamed Salah ke skuad Trabzonspor, yang ia anggap sebagai salah satu kesepakatan terpenting dalam sejarah Liga Turki.

Stadion "Papara Park" menjadi tuan rumah laga panas pada pekan keenam Liga Super Turki, di mana Trabzonspor menjamu rival tradisionalnya, Galatasaray, dalam pertandingan yang tidak menyisakan ruang untuk kompromi.

Tuan rumah memasuki laga ini di posisi kesembilan dengan koleksi 7 poin dan mencari kembali keseimbangan mereka di hadapan para pendukungnya, sementara Galatasaray datang sebagai pemuncak klasemen dengan nilai nyaris sempurna, yaitu 13 poin, dengan tekad memperlebar jarak dan menjauh di puncak sejak dini.

Mantan pelatih Galatasaray dan timnas Turki itu menegaskan bahwa meyakinkan pemain sekelas Salah untuk mengenakan jersey Trabzonspor merupakan misi yang nyaris mustahil di tengah godaan besar yang ada di hadapannya.

Terim berkata, dalam pernyataan yang dilansir situs Turki "61saat": "Kita berbicara tentang pemain berkelas tinggi selama bertahun-tahun bersama Liverpool, dan telah memenangkan segalanya: Liga Eropa, Liga Champions Eropa, dan Piala Dunia Antarklub. Ia adalah pemain yang tak tergantikan."

Ia menambahkan: "Klub mana pun di dunia mengidamkan kehadirannya, klub-klub dari Uni Emirat Arab dan Arab Saudi siap membayar dalam jumlah besar untuknya, belum lagi raksasa Liga Spanyol, Italia, dan Inggris. Namun, pada akhirnya ia memilih Trabzonspor, dan hal ini sendiri merupakan pencapaian besar."

Terim menyampaikan penghormatan khusus kepada manajemen Trabzonspor, dengan berkata: "Presiden Ertuğrul Doğan dan manajemennya layak mendapatkan segala penghargaan dan ucapan selamat. Mendatangkan pemain dengan nilai kelas dunia seperti ini sama sekali bukan perkara mudah, karena ia mampu pergi ke mana pun yang ia inginkan. Apa yang terjadi adalah hal luar biasa dan patut dipuji."

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Pujian sang Imperator ini datang bersamaan dengan penampilan gemilang Salah di Liga Super Trendyol, di mana ia menempatkan dirinya sebagai bintang utama kompetisi dengan mencetak 4 gol dan menciptakan 1 assist hanya dalam 5 pertandingan.