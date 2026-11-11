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Berkas persaingan antara Maroko dan Spanyol untuk menjadi tuan rumah pertandingan final Piala Dunia 2030 mengalami perkembangan besar dalam beberapa hari ini, di tengah penantian atas keputusan Federasi Sepak Bola Internasional mengenai pihak yang berhak meraih kehormatan tersebut.

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Dan menurut surat kabar "AS", Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) melanjutkan turnya di kota-kota kandidat tuan rumah Piala Dunia 2030, pada hari Rabu ini, di Zaragoza.

Para teknisi Federasi Internasional meninjau jalannya pengerjaan di Stadion La Romareda, sebuah proyek yang sedikit terlambat dari jadwal yang ditetapkan, namun diperkirakan akan rampung pada batas waktu akhir yang ditentukan Federasi Internasional (2029).

Faktanya, pemilihan akhir kota-kota tuan rumah Piala Dunia akan dikukuhkan pada kuartal kedua tahun 2027.

Perlu dicatat bahwa pemilihan FIFA akan digelar pada 18 Maret 2027 di Maroko, dan keputusan tersebut tidak diperkirakan akan diumumkan sebelum itu.

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Setelah kunjungan mereka ke Zaragoza, delegasi akan menuju Madrid, tempat mereka akan disambut oleh Rafael Louzan, presiden Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol, yang menyadari bahwa persiapan Piala Dunia telah mencapai tahap krusial, sehingga ia tidak bepergian ke Praha, tempat timnas Spanyol akan bermain melawan Ceko, demi menyambut delegasi FIFA.

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Faktanya, pengujian berikutnya akan berlangsung di ibu kota dan di dua stadionnya: besok, Kamis mendatang, di Stadion Santiago Bernabeu, dan pada hari berikutnya di Stadion Metropolitano.

Final 2030

Stadion Santiago Bernabeu dianggap sebagai salah satu stadion kandidat terpenting untuk menjadi tuan rumah pertandingan final yang dinanti-nantikan, di tengah persaingan dengan Maroko untuk menggelar final tersebut. Spanyol memiliki dua opsi dalam perlombaan ini: Stadion Camp Nou, yang dikunjungi para pejabat beberapa hari lalu dan juga memenuhi persyaratan, sementara Maroko memiliki Stadion Hassan II yang masih dalam tahap pembangunan di dekat Casablanca. Para pejabat FIFA akan mengunjungi Maroko sebelum akhir bulan ini, setelah mereka sudah mengunjungi ketiga stadion di Portugal, negara tuan rumah lainnya.

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Saat ini mereka berfokus pada Spanyol, dan para penyelenggara menegaskan pentingnya kunjungan ini dalam proses perencanaan Piala Dunia.

Perjalanan tersebut mencakup kunjungan ke stadion-stadion yang tercantum dalam berkas pencalonan yang diajukan Spanyol, yakni sembilan stadion yang tersisa setelah mundurnya Malaga dan La Coruna.

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Meski demikian, hal ini tidak berarti menyingkirkan Valencia dan Vigo dari persaingan menjadi tuan rumah Piala Dunia, karena kedua kota yang juga bersaing menjadi tuan rumah itu akan dikunjungi dalam waktu dekat, dan mungkin sebelum akhir tahun ini.

Perkembangan besar dalam berkas yang pelik

Persaingan antara Maroko dan Spanyol untuk meraih kehormatan menyelenggarakan final Piala Dunia 2030 kian memanas, setelah langkah-langkah terbaru dari kedua pihak, yang menandakan adanya perkembangan besar dalam berkas ini pada periode mendatang.

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Maroko, Spanyol, dan Portugal sama-sama menyelenggarakan Piala Dunia 2030, namun ada persaingan besar untuk menjadi tuan rumah pertandingan final turnamen.

Stadion Hassan II di Maroko dianggap sebagai salah satu stadion kandidat paling menonjol untuk menggelar pertandingan final Piala Dunia 2030, dengan kapasitas yang direncanakan mencapai sekitar 115 ribu penonton, sehingga menjadikannya stadion sepak bola terbesar di dunia saat peresmiannya yang dijadwalkan pada tahun 2029.

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Di sisi lain, Spanyol bertaruh untuk menjadi tuan rumah final, karena memiliki banyak stadion besar, yang paling menonjol adalah Santiago Bernabeu dan Camp Nou.

FIFA mengatakan pada September lalu bahwa tempat penyelenggaraan final Piala Dunia akan ditentukan "pada waktu yang tepat", seraya menyebutkan bahwa pihaknya telah memulai pada November ini kunjungan ke kota-kota kandidat di Spanyol, Portugal, dan Maroko untuk menilai sejauh mana kelayakannya menjadi tuan rumah pertandingan.