Farioli ingin mendatangkan pemain favorit suporter PSV ke FC Porto dengan harga 'hanya' 18 juta

Mauro Junior menjadi incaran FC Porto, demikian dilaporkan oleh Voetbal International. Pemain asal Brasil itu sedang mempertimbangkan dengan serius untuk bergabung dengan tim asuhan Francesco Farioli.

Menurut VI, pemain favorit suporter PSV ini memiliki klausul pelepasan dalam kontraknya, sehingga klub-klub dapat memboyongnya dengan harga 'hanya' delapan belas juta euro pada musim panas ini.

Untuk mencegah hal itu, klub asal Eindhoven ini ingin memperbarui kontraknya, yang masih berlaku hingga pertengahan 2029. Mauro akan mendapatkan kenaikan gaji dan klausul tersebut akan dihapus.

Bek sekaligus gelandang ini sedang berdiskusi dengan PSV mengenai hal tersebut, namun ia juga tertarik untuk mencoba petualangan di luar negeri.

Farioli sangat terkesan dengan pemain Brasil ini, tetapi bukan satu-satunya yang tertarik. Leeds United serta klub-klub dari Spanyol dan Italia juga memburunya.

Mauro telah bermain untuk PSV selama sembilan tahun. Atas nama klub asal Eindhoven tersebut, ia telah memainkan tepat 200 pertandingan. Ia mencetak sembilan gol dan memberikan 31 assist.