Fantasy Premier League 2022-23: Tips, Pemain Terbaik, Peraturan, Hadiah & Panduan Bermain FPL

Dari cara bikin tim sampai tips pakai wildcard, GOAL menyajikan segala yang perlu Anda tahu tentang Fantasy Premier League musim 2022/23

Liga Primer Inggris 2022/23 sebentar lagi dan gairah penantian fantasy football di musim baru pun mulai membara.

While there are plenty of fantasy football games available online, the Fantasy Premier League (FPL) is undoubtedly the most popular and offers users the chance to battle it out with their friends and rivals across the globe.

Gim fantasy football memang marak dan ada di mana-mana, tetapi Fantasy Premier League (FPL) jelas yang paling tersohor dan menawarkan para pemainnya kesempatan untuk saling bentrok dengan kawan dan rival di penjuru dunia.

Jadi, entah Anda seorang veteran FPL atau pemula yang baru mau mulai icip-icip bermain, panduan dari GOAL menawarkan segala yang perlu tahu menjelang musim baru.

Bagaimana mendaftarkan tim buat Fantasy Premier League (FPL) 2022/23?

Untuk mendaftarkan tim demi mengikuti FPL 2022/23, Anda hanya perlu menuju ke laman resmi gim tersebut dan, kalau belum memiliki akun, klik 'Sign Up Now'.

Setelah mengisi informasi yang diperlukan dan mengatur akses bimbingan orang tua (kalau masih di bawah umur), Anda bakal bisa memasukkan nama tim Anda dan lalu tibalah Anda di bagian paing menyenangkan: memilih pemain!

Setiap manajer FPL mendapatkan anggaran £100 juta dan harus memilih total 15 pemain: dua kiper, lima bek, lima gelandang, dan tiga penyerang. Anda dibatasi memilih maksimal tiga pemain dari tiap-tiap klub Liga Primer.

Anda bisa menggonta-ganti tanpa batas sampai 00:30 (WIB) Sabtu, 6 Agustus 2022 - atau satu setengah jam sebelum laga pertama musim baru Liga Primer Inggris - dan ada pilihan 'Auto Pick' kalau Anda mau FPL memilihkan seluruh skuad tim buat Anda.

FPL

Bagaimana cara bermain Fantasy Premier League (FPL) & apa aturannya?

Tujuan mendasar bermain Fantasy Premier League adalah mengumpulkan poin sebanyak mungkin sepanjang musim 2022/23.

Dari skuad berisi 15 pemain, Anda harus memilih starting XI untuk tiap-tiap 'Gameweek' - nanti ini kami bahas lagi - dan pemain-pemain tersebut akan mendapatkan poin berdasarkan performa mereka di tiap-tiap pertandingan.

Anda bisa memilih formasi apa pun buat tim Anda, meski harus selalu ada satu kiper, setidaknya tiga bek, dan setidaknya satu penyerang.

Tak kalah penting juga untuk mengatur urutan bangku cadangan, karena FPL akan otomatis mensubstitusi seorang pemain kalau salah seorang starting XI di tim Anda tidak bermain di 'Gameweek' terkait.

Anda juga harus menunjuk kapten dan wakil kapten untuk tiap-tiap 'Gameweek'.

Poin kapten tim Anda akan digandakan, sementara wakil kapten akan menjadi kapten selanjutnya andai kapten yang Anda pilih tidak dimainkan klub mereka, sehingga double points akan dianugerahkan kepada wakil kapten.

#FPL POSITION CHANGES 2022/23 (SELECTED)



Forward ➡️ Midfielder:

£6.5m - Saint-Maximin

£6.0m - Rodrigo

£6.0m - Hwang

£6.0m - Joelinton

£5.5m - Ayew



Midfielder ➡️ Forward:

£9.0m - Jota

£8.0m - Havertz

£6.0m - Mbeumo



Midfielder ➡️ Defender:

£5.0m - Canos

£5.0m - Dallas pic.twitter.com/3sFnaJK9Rv — Fantasy Premier League (@OfficialFPL) July 5, 2022

Secara otomatis, tim FPL Anda akan dimasukkan ke 'general leagues', termasuk satu fan league (tergantung klub apa yang Anda dukung), country league (tergantung di mana Anda mendaftar FPL), serta overall league atau liga keseluruhan.

Anda juga bisa membuat liga mini sesuai dengan sistem undangan, baik dalam mode klasik atau head-to-head, supaya Anda bisa bermain melawan kawan dan keluarga.

Selain format liga standar, tim FPL juga secara otomatis masuk ke kompetisi piala, dengan tanggal dimulai ditentukan oleh jumlah total pengguna yang mengikuti kompetisi tersebut.

Tak ada larangan kapan Anda bisa memasukkan tim FPL Anda ke berbagai liga. Namun, demi menjaga keadilan, Anda cuma bisa membuat satu tim FPL per orang.

Daftar peraturan serta FAQ (pertanyaan yang sering diajukan) bisa dilihat di laman resmi Fantasy Premier League.

Bagaimana menghitung poin Fantasy Premier League (FPL)?

Poin dihadiahkan ke tiap pemain, tergantung performa mereka di lapangan. Begini kriteria poin di FPL:

Aksi Poin Bermain 60 menit 1 Bermain 60 menit atau lebih (tak termasuk injury time) 2 Tiap kali mencetak gol (untuk kiper atau bek) 6 Tiap kali mencetak gol (untuk gelandang) 5 Tiap kali mencetak gol (untuk penyerang) 4 Tiap kali mencetak assist 3 Clean sheet atau nirbobol (oleh kiper atau bek) 4 Clean sheet atau nirbobol (oleh gelandang) 1 Tiap 3 tembakan yang diselamatkan oleh seorang kiper 1 Tiap penyelamatan penalti 5 Tiap gagal mengeksekusi penalti -2 Poin bonus untuk pemain terbaik dalam suatu laga 1-3 Tiap 2 gol yang kemasukan (untuk kiper dan bek) -1 Tiap kartu kuning -1 Tiap kartu merah -3 Tiap gol bunuh diri -2

Tips Fantasy Premier League (FPL) terbaik agar sukses

Tak perlu membeli dua kiper mahal

Mengingat cuma satu dari dua kiper Anda yang bisa bermain tiap gameweek, milikilah kiper starter yang berharga £4,5 juta ke atas, seperti Alisson (£5,5 juta), Ederson (£5,5 juta), atau Edouard Mendy (£5 juta), dan pastikan cadangan kiper Anda salah satu pemain £4 jutaan termurah.

Susun bangku cadangan yang kuat

Pastikan Anda punya dua pemain lumayan di bangku cadangan (selain kiper). Akan ada saatnya anggota starting XI tim FPL Anda tiba-tiba cedera atau tak dipilih, sehingga penting untuk memiliki pemain cadangan yang Anda yakin bakal bermain dalam suatu Gameweek dan bisa terpilih secara otomatis.

Awas, Senin harga naik!

Setelah tiap-tiap Gameweek, berbagai harga pemain akan naik atau turun tergantung popularitas mereka di dalam komunitas FPL, terkait aktivitas transfer. Kalau Anda yakin Anda menginginkan seorang pemain di laga mereka selanjutnya, sebaiknya transfer seawal mungkin untuk menghindari harga mereka yang mungkin naik dan mengikis anggaran Anda.

Tunda transfer & pergantian pemain selama mungkin

Mengakali harga naik dengan menyalip mereka memang penting, tetapi bisa dibilang ide terbaik adalah untuk menunggu sampai saat-saat terakhir untuk mengubah tim, tepat sebelum sebuah Gameweek dimulai. Dengan begitu, Anda bisa mengetahui kabar terbaru tim dari tiap-tiap manajer di konferensi pers dan memberi Anda gambaran jelas mana pemain Anda, atau pemain yang Anda incar, yang akan bermain atau tidak.

Catat pemain-pemain bargain

Dalam beberapa Gameweek pertama, akan semakin jelas pemain mana yang bakal starter, siapa yang sedang on fire, di Liga Primer Inggris. Mungkin akan ada pemain murah yang mengejutkan Anda, dengan Jarrod Bowen (£8,5 juta) contoh sempurna: harga awalnya cuma £6,5 juta di awal musim 2021/22, tetapi finis dengan raihan 206 poin.

Some @OfficialFPL price reveals for you! 👀



Who makes it into your team?! ⚒ pic.twitter.com/DmpwtuKX5B — West Ham United (@WestHam) July 3, 2022

Kenali penendang bola mati Anda

Sangat berguna mengetahui siapa penendang perekik dan penalti di tiap-tiap klub Liga Primer.

Dalam situasi ini, bek-bek biasanya sangat menggiurkan, dengan Trent Alexander-Arnold (£7,5 juta) contohnya nyata seorang pemain yang rutin mengambil bola mati, sehingga mampu mendulang banyak poin di tiap Gameweek.

Hati-hati memilih kapten!

Kalau serius mau sukses di FPL musim 2022/23, maka pemilihan kapten Anda bakal krusial. Kapten Anda akan mencetak poin ganda di tiap-tiap Gameweek, dan pastikan selalu memilih pemain terkuat dengan jadwal pertandingan yang mudah.

Pakai wildcard dengan bijak

Anda bisa menggunakan dua chip 'wildcard' sepanjang musim: satu sebelum tanggal 12 November, dan yang kedua setelah 26 Desember, dan akan terbuka sampai akhir 2022/23.

Godaannya memang luar biasa, rasanya ingin mengaktifkan 'wildcard' dengan segera, apalagi setelah misalnya menjalani pekan pertama atau kedua dengan mengecewakan. Tapi usahakan jangan mengambil keputusan tergesa-gesa dan hanya aktifkan wildcard saat Anda yakin harus merombak skuad tim FPL Anda, yang pasti jangan diaktifkan ketika Anda cuma perlu membuat satu atau dua perubahan.

Jangan lupa soal chips

Jangan sampai buang-buang kesempatan menggunakan semua chips yang ada. Ini penting terutama jika Anda masih memiliki chips sisa menjelang akhir musim. Pasalnya Anda tak bisa menggunakan wildcard dan triple captain di satu Gameweek yang sama, cuma bisa digunakan satu per satu.

Apa itu poin bonus di FPL & bagaimana cara menghitungnya?

Poin bonus dihadiahkan kepada tiga penampil 'terbaik' di tiap-tiap laga Liga Primer Inggris.

Definisi resmi yang tertera di laman FPL berbunyi: "Sistem Poin Bonus (BPS) menggunakan berbagai statistik untuk menciptakan skor BPS buat tiap-tiap pemain."

"Tiga penampil terbaik di tiap laga akan dihadiahi poin bonus. 3 poin akan diberikan kepada pemain dengan skor [BPS] tertinggi, 2 ke peringkat dua, dan 1 ke peringkat tiga."

#FPL BONUS POINTS AS IT STANDS#CRYAVL

3 - McGinn

2 - Guehi

1 - Young#LIVSOU

3 - Van Dijk, Robertson

2 - Jota#NORWOL

3 - Sa

2 - Coady

1 - Hanley pic.twitter.com/aRzGKv6Eob — Fantasy Premier League (@OfficialFPL) November 27, 2021

Semisal skor BPS imbang, terlepas dari peringkat mereka, poin akan dibagikan dengan sesuai. Contohnya, jika Pesepakbola A dan B sama-sama menduduki peringkat pertama, maka keduanya akan diberi 3 poin bonus, sementara Pesepakbola C mendapatkan satu poin.

Untuk penjelasan lengkap soal BPS yang seimbang, serta bagaimana cara kerja BPS yang digunakan FPL, Anda bisa menyimak penjelasan lengkapnya di bagian 'Rules' atau peraturan di laman resmi mereka.

Apa itu Fantasy Draft dan apa bedanya?

Total, ada 15 ronde draft di mana manajer FPL memilih 15 pemain untuk memenuhi skuad mereka, dengan urutan acak yang lalu akan 'mengular' dari ronde ke ronde, dengan urutan draft pick atau pemilihan draft diputarbalik tiap kali.

Selama tiap-tiap ronde, manajer FPL diberi waktu 30 sampai 120 detik (default-nya 90 detik) untuk memilih pemain untuk masuk ke skuad mereka. Jika gagal memilih pemain dalam batas waktu yang ditentukan, maka sistem akan memilihkannya secara otomatis.

Setelah draft selesai, ada kesempatan untuk memasukkan pemain yang tak termasuk draft (unassigned players) lewat permintaan keringanan. Tergantung pengaturan yang diterapkan di liga yang Anda ikuti, ada kesempatan untuk bertukar pemain dengan manajer FPL lain.

Untuk pemaparan Fantasy Draft lengkap, termasuk peraturan dan cara kerjanya, Anda bisa langsung menuju ke laman resmi Fantasy Premier League.

Siapa pemain terbaik untuk dipilih masuk tim Fantasy Premier League (FPL)?

Tiap pesepakbola Liga Primer terdaftar dari 20 klub di liga kasta tertinggi Inggris diberi harga, dengan pesepakbola bernilai tinggi dianggap sebagai yang 'terbaik' dan paling mungkin mendulang poin terbanyak selama semusim penuh.

✨ Midfielders ✨



1️⃣ Salah (265 pts) - £13.0m

2️⃣ Son (258 pts) - £12.0m

3️⃣ Bowen (206 pts) - £8.5m

4️⃣ De Bruyne (196 pts) - £12.0m

5️⃣ Maddison (181 pts) - £8.0m

#FPL pic.twitter.com/m7qXvkiMxM — Fantasy Premier League (@OfficialFPL) July 4, 2022

Pemain paling mahal di FPL adalah striker Liverpool, Mohamed Salah, yang dihargai £13 juta - naik £0,5 juta dari 2021/22.

Begitulah, gelandang dan penyerang memenuhi daftar pemain termahal di FPL, dengan bek termahal lagi-lagi milik Liverpool, yakni bek kanan mereka, Trent Alexander-Arnold (£7,5 juta).

Untuk kiper termahal, ada tiga yang dihargai £5,5 juta: Alisson, Ederson, dan Hugo Lloris.

Penyerang termahal di FPL (selain Salah), adalah bomber Tottenham Harry Kane dan megabintang baru Manchester City, Erling Haaland, yang sama-sama dipatok di harga £11,5 juta.

How many Premier League goals will Erling Haaland score next season? 🇳🇴 pic.twitter.com/xp6jgU4nDC — GOAL (@goal) July 6, 2022

Apa itu 'Gameweek' & kapan deadline untuk transfer dan mengubah tim?

Intinya, Gameweek merujuk kepada laga-laga Liga Primer yang akan dimainkan dalam jangka waktu tertentu. Gameweek biasanya terdiri dari 10 pertandingan, dengan melibatkan semua klub Liga Primer.

Namun ada pengecualian, ada pekan-pekan tertentu di mana sebuah tim bermain lebih dari sekali dalam satu Gameweek, sementara tim lainnya bahkan tak bermain sama sekali.

Total ada 38 Gameweek yang dimainkan sepanjang Liga Primer Inggris musim 2022/23, dengan laga Gameweek pertama digelar mulai 6 Agustus dini hari WIB.

Terkait Gameweek, Anda harus memperhatikan deadline atau batas akhir melakukan segala aktivitas transfer dan perubahan tim sebelum tanggal dan jam tertentu.

Deadline untuk Gameweek pertama musim 2022/23 adalah Sabtu 6 Agustus pukul 00:30 WIB.

Apa itu 'Chips' di Fantasy Premier League (FPL)?

Each team is allocated chips that can be used during the 2022-23 Premier League season to aid and enhance performance and point scoring.

Setiap manajer FPL akan mendapatkan chip yang bisa digunakan selama Liga Primer musim 2022/23 untuk membantu dan memperkuat pendulangan poin.

Chip yang tersedia adalah: Bench Boost, Triple Captain, Free Hit, dan Wildcard.

Bench Boost memungkinkan sebuah tim mendapatkan poin dari starting XI DAN bangku cadangan, dan bisa digunakan sekali saja dalam semusim. Sementara itu Free Hit memberi manajer FPL kesempatan untuk melakukan transfer tanpa batas ke tim mereka untuk satu Gameweek saja.

FPL

A Triple Captain chip can also only be used once in the season and means that the player selected as your captain will score three-times the amount of points for a single gameweek.

Chip Triple Captain juga cuma bisa digunakan sekali dalam semusim. Fungsinya adalah poin pemain yang Anda tunjuk sebagai kapten akan dihitung tiga kali lipat (alih-alih dua kali lipat) di satu Gameweek.

Wildcard bisa digunakan dua kali dalam semusim - pertama sebelum 12 November, dan kedua setelah 26 Desember - dan fungsinya adalah untuk memungkinkan transfer tak terbatas.

FPL juga sudah mengumumkan akan ada transfer gratis tanpa batas antara 12 November sampai 26 Desember, mengingat adanya pelaksanaan Piala Dunia 2022 di Qatar.

Hadiah apa yang bisa Anda menangkan dengan bermain Fantasy Premier League (FPL)?

There are various prizes available across the 2022-23 season for those teams who perform well.

Ada berbagai hadiah yang bisa dimenangkan sepanjang musim 2022/23 buat tim-tim FPL yang tampil gemilang.

Artikel dilanjutkan di bawah ini

Hadiah utama bagi Anda yang mampu finis teratas di klasemen keseluruhan Fantasy Premier League, di mana semua pemain global saling sikut, adalah liburan tujuh malam di Inggris termasuk tiket VIP di dua laga Liga Primer musim 2023/24.

Hadiah lain yang didapatkan kampiun FPL tersebut antara lain adalah arloji Hublot, satu kopi FIFA 23, dan sebuah laptop atau smartphone tanpa SIM.

Ada juga berbagai hadiah yang diberikan kepada runner-up dan peringkat ketiga klasemen keseluruhan, serta kepada pemenang Piala FPL 2022/23, juga mereka yang memenangkan Manager of the Month dan Manager of the Week.