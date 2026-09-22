Fans Real Madrid sudah benar-benar habis kesabaran dengan rekrutan pemecah rekor yang sangat mahal itu setelah baru delapan pertandingan

Fans Real Madrid benar-benar sudah muak dengan Yan Diomande. Penyerang asal Pantai Gading itu didatangkan pada musim panas lalu dari RB Leipzig dengan biaya 140 juta euro, tetapi belum juga memberi kesan.

Pemain berusia sembilan belas tahun itu merupakan pembelian termahal sepanjang sejarah Real Madrid. Selain belum mencetak gol dalam 8 pertandingan dan hanya menyumbang satu assist, perilakunya di luar lapangan juga menuai sorotan.

Real Madrid kalah 2-1 dari Atlético dalam derby kota Madrid pada Minggu lalu. Los Blancos kini menempati peringkat keempat di kompetisi liga Spanyol.

Sehari setelah kekalahan dari Atlético, Diomande mengunggah sebuah video di TikTok. Pesepak bola Pantai Gading itu melakukan tarian, sementara di latar belakang terdengar sebuah lagu dengan lirik: “140 juta adalah yang mereka minta. Mereka akan selalu datang untuk mengkritik kami… Kami terus naik.”

Video itu kemungkinan besar merupakan respons terhadap sebuah unggahan dari istri penyerang FC Barcelona, Karim Adeyemi. Pemain Jerman itu didatangkan dari Borussia Dortmund dengan biaya 22 juta euro dan memulai musim ini dengan luar biasa.

Istrinya, Loredana, menuliskan komentar "140 MILLION" di Instagram. Ini langsung dilihat oleh fans dan media sepak bola sebagai sindiran keras kepada Diomandé, yang pindah ke rival abadi Real Madrid dengan nilai fantastis tersebut, tetapi masih berusaha menemukan performa terbaiknya di sana.

Banyak fans Real Madrid murka di dunia maya terhadap pembelian mahal tersebut. Mereka menilai dia harus fokus pada sepak bola dan mempermalukan klub lewat video itu.