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Jeroen van Poppel

Diterjemahkan oleh

Fans PSV menarik kesimpulan yang sangat menyakitkan: "Pembelian gagal terbesar kami dari semuanya"

Excelsior vs PSV
Excelsior
PSV
Eredivisie
P. Wanner

PSV menutup babak pertama dengan keunggulan 0-1 atas Excelsior, tetapi di media sosial muncul banyak ketidakpuasan dari pendukung klub Eindhoven tersebut. Terutama Paul Wanner yang menjadi sasaran kritik keras dari suporter PSV.

Ruben van Bommel mencetak satu-satunya gol pada babak pertama hanya setelah lima menit. Gol pembuka itu justru didahului peluang besar untuk Wanner. Joey Veerman mengirim gelandang berusia dua puluh tahun itu sendirian mengarah ke gawang lewat umpan terobosan yang indah, tetapi Wanner terlalu lama mengambil keputusan dan tembakannya mengenai kiper Stijn van Gassel. Van Bommel dengan tenang menyambar bola rebound menjadi gol.

Pada sisa babak pertama pun Wanner nyaris tidak mampu memberi kesan. “Wanner adalah pembelian gagal terbesar,” tulis seorang fan, sementara yang lain memberi penilaian keras: “Apa yang dilakukan Wanner di situ, dalam satu aksi sudah menunjukkan semua kekurangannya.” Suporter berikutnya mengungkapkannya dengan lebih sederhana: “Paul Wanner, kamu bermain sangat buruk di pertandingan ini.”

Seruan agar Kodai Sano dimainkan pun semakin kencang. Pemain Jepang itu, yang pekan ini direkrut dari NEC dan memulai laga melawan Excelsior dari bangku cadangan, oleh beberapa suporter disebut sebagai pengganti: “Sano untuk Wanner, tolong!”

PSV membayar sekitar lima belas juta euro untuk Wanner tahun lalu. “Bayern telah menipu kami dengan Wanner,” bunyi komentar di kalangan suporter. Fan lainnya bahkan ingin melepas pemain yang sudah tujuh kali membela tim nasional Austria itu: “Jual Wanner, dan cepat.”

Eredivisie
NEC Nijmegen crest
NEC Nijmegen
NEC
Excelsior crest
Excelsior
EXC
Eredivisie
PSV crest
PSV
PSV
FC Groningen crest
FC Groningen
GRO

Saat Wanner dihujani kritik, beberapa rekan setimnya justru mendapat pujian. “Veerman bermain sangat kuat di babak pertama,” tulis seorang suporter, sementara yang lain menyatakan: “Veerman dan Van Bommel bermain luar biasa.” Terutama umpan-umpan Veerman yang mencuri perhatian, setelah PSV menurut para pendukungnya pekan lalu terlihat sangat merindukan kreativitas itu ketika pemain asal Volendam tersebut menjalani skorsing.

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