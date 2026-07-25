PSV menampilkan kesan yang sangat lemah pada babak pertama laga uji coba melawan Villarreal. Meski skor 0-0 masih bertahan saat turun minum, tim asal Eindhoven itu tidak boleh banyak mengeluh: tim tamu asal Spanyol mendapatkan peluang demi peluang dan terutama Ryan Flamingo serta Kiliann Sildillia menjadi sasaran kritik para fan di media sosial.

PSV sebenarnya memulai laga dengan cukup baik dan sempat mendapatkan beberapa peluang lewat Alassane Pléa, Dennis Man, dan Tygo Land. Setelah itu, Villarreal sepenuhnya mengambil alih kendali dan mantan penyerang Ajax Georges Mikautadze dalam hitungan menit tiga kali mengancam gawang Matej Kovar, yang menjaga PSV tetap bertahan lewat sejumlah penyelamatan.

Kerentanan di lini pertahanan memicu kekhawatiran besar di kalangan suporter. “Masalah utama musim lalu masih jauh dari kata teratasi. Secara posisi, Flamingo, seperti yang sering terjadi, tampil buruk,” simpul seorang fan, yang juga puas dengan penampilan Land dan fakta bahwa Ruben van Bommel serta Pléa kembali bisa mendapatkan menit bermain.

Terutama Flamingo, yang dua tahun lalu didatangkan dari FC Utrecht dengan nilai transfer sembilan juta euro, menerima banyak kritik. “Flamingo tidak bisa menjadi pemain inti, itu benar-benar disayangkan. Dia terlalu sering membuat kesalahan dan memberikan efek yang sama seperti André Ramalho,” tulis seorang suporter di X, sementara yang lain menyatakan: “Musim lalu sudah jelas bahwa Flamingo tidak punya banyak tempat di PSV.”

Kegelisahan makin meningkat ketika Flamingo kembali melakukan kesalahan sesaat sebelum jeda. Berkat blundernya, Ayoze Pérez tinggal berhadapan satu lawan satu dengan Kovar, tetapi sang penyerang mencoba melewati kiper dengan cungkilan dan melihat bola melambung di atas gawang. “Peluang kesepuluh pun, setelah kesalahan Ryan Flamingo, juga tidak dimanfaatkan,” reaksi seorang fan PSV.

Suporter lain menilai pelatih Peter Bosz harus turun tangan. “Flamingo harus ke bangku cadangan. Beri saja kesempatan kepada pemain dari Jong PSV, karena rasanya tidak mungkin jauh lebih buruk,” bunyi kesimpulan keras tersebut. Manajemen klub juga disalahkan karena setelah cedera Jerdy Schouten tidak mendatangkan bek tengah tambahan: “Secara defensif, penampilannya bahkan terlihat lebih buruk daripada tahun lalu.”

Bukan hanya Flamingo, bek kanan Sildillia juga tak luput dari kritik. “Saya tidak mengerti mengapa PSV membeli Sildillia,” tulis seorang fan, sementara yang lain menyebutnya sebagai “mediokritas lagi”. “Sudah bertahun-tahun tidak ada bek dengan kualitas yang memadai yang didatangkan. Sementara itu, Earnest Stewart menunggu sampai pasar menjadi cair,” demikian bunyinya.



























