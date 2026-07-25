PSV menampilkan kesan yang sangat lemah sepanjang babak pertama laga uji coba melawan Villarreal. Meski saat turun minum skor di papan masih 0-0, tim asal Eindhoven itu tak boleh mengeluh: tim tamu asal Spanyol mendapatkan peluang demi peluang, dan terutama Ryan Flamingo serta Kiliann Sildillia menjadi sasaran kritik para fans di media sosial.

PSV sebenarnya memulai duel ini dengan cukup baik dan mendapatkan beberapa peluang lewat Alassane Pléa dan Dennis Man. Setelah itu Villarreal sepenuhnya mengambil alih kendali dan mantan penyerang Ajax, Georges Mikautadze, dalam hitungan menit tiga kali mengancam gawang yang dijaga Matej Kovar, yang menjaga PSV tetap bertahan lewat sejumlah penyelamatan.

Kerentanan di lini pertahanan memicu kekhawatiran besar di kalangan suporter. "Masalah utama musim lalu masih jauh dari kata teratasi. Secara posisi, Flamingo, seperti yang sudah sering terjadi, biasa-biasa saja," simpul seorang fan, yang tetap puas dengan Land dan fakta bahwa Ruben van Bommel serta Pléa kembali bisa mendapatkan menit bermain.

Terutama Flamingo, yang dua tahun lalu didatangkan dengan nilai sembilan juta euro dari FC Utrecht, menerima banyak kritik. "Flamingo tidak bisa menjadi pemain inti, itu benar-benar disayangkan. Dia terlalu sering membuat kesalahan dan memberikan efek yang sama seperti André Ramalho," tulis seorang suporter di X, sementara yang lain menyatakan: "Musim lalu sudah jelas bahwa Flamingo tidak punya banyak tempat di PSV."

Kegelisahan makin meningkat ketika Flamingo kembali melakukan kesalahan sesaat sebelum turun minum. Berkat blundernya, Ayoze Pérez tinggal berhadapan dengan Kovar, tetapi penyerang itu mencoba melewati sang kiper dengan cungkilan dan melihat bola melambung di atas gawang. "Bahkan peluang kesepuluh, setelah kesalahan Ryan Flamingo, juga tidak dimanfaatkan," reaksi seorang fan PSV.

Suporter lain menilai pelatih Peter Bosz harus turun tangan. "Flamingo harus dicadangkan. Beri saja kesempatan kepada pemain dari Jong PSV, karena rasanya tidak akan bisa jauh lebih buruk," demikian kesimpulan kerasnya. Manajemen klub juga disalahkan karena tidak mendatangkan bek tengah tambahan setelah cedera Jerdy Schouten: "Secara defensif, tampilannya bahkan lebih buruk daripada tahun lalu."

Bukan hanya Flamingo, bek kanan Sildillia juga tak luput dari kritik. "Saya tidak mengerti mengapa PSV membeli Sildillia," tulis seorang fan, sementara yang lain menggambarkannya sebagai "mediokritas lagi". "Sudah bertahun-tahun tidak ada bek dengan kualitas memadai yang didatangkan. Dan sementara itu Earnest Stewart menunggu sampai pasar menjadi cair," bunyi kritik tersebut.



























