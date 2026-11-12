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FC Bayern München mungkin tampil dengan seragam yang sama sekali baru pada musim Liga Champions mendatang.

Menurut informasi dari situs yang khusus mengungkap bocoran jersei, Footy Headlines, pemegang rekor gelar juara Jerman itu akan memiliki jersei khusus untuk kompetisi Eropa musim depan yang hanya akan dikenakan di Liga Champions.

Jersei tersebut kabarnya akan didominasi warna hitam dengan beberapa aksen emas. Foto-foto yang bocor, misalnya, memperlihatkan lambang klub dan logo Adidas berwarna emas.

Hal itu bisa kembali memicu reaksi dari kelompok suporter aktif Bayern. Para pendukung pemegang rekor gelar juara Jerman itu telah bertahun-tahun dengan gigih memperjuangkan jersei merah-putih. Jersei tandang atau alternatif yang berwarna-warni sejak dulu menuai kritik, sehingga kombinasi hitam dan emas yang kabarnya direncanakan itu kemungkinan juga akan mendapat tentangan.

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Pada musim ini, jersei kandang Bayern berwarna merah dan jersei tandangnya berwarna putih. Bayern juga sudah bermain dengan jersei ketiga berwarna ungu dan jersei edisi Oktoberfest yang penuh warna.