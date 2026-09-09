Feyenoord memulai musim Liga Champions dengan kekalahan 1-5 pada Rabu malam. Bertandang ke markas FC Barcelona, kiper Tjark Ernst menjadi sasaran banyak kritik dari para suporter seusai laga, yang melontarkan penilaian keras atas penampilannya di Camp Nou di FR12.

Ernst kebobolan empat gol dan meski tidak setiap gol bisa sepenuhnya dibebankan kepadanya secara pribadi, banyak fans yang benar-benar sudah muak dengan kiper asal Jerman itu. “Kiper ini belum pernah menepis satu pun bola yang membuat saya berpikir: nah, ini membantu kami,” bunyi komentar pedas seorang suporter, sementara suporter lain menulis: “Setiap tembakan ke gawang selalu jadi gol. Ini parodi kiper seperti apa?”

Feyenoord mendatangkan Ernst pada musim panas lalu sebagai pengganti Timon Wellenreuther, tetapi pemain Jerman itu sama sekali belum mampu meyakinkan dalam bulan-bulan pertamanya. “Ernst, sekali lagi ini bukan kesalahanmu, tetapi kapan kamu bisa menepis bola yang sulit?”, tulis seorang suporter, sementara yang lain bereaksi sinis: “Ernst sudah tahu belum kalau dia boleh memakai tangannya?”

Namun, tidak semua orang ikut dalam kritik keras terhadap Ernst. “Orang-orang yang lagi-lagi menyalahkan Ernst di sini: memangnya apa yang bisa dia lakukan? Watanabe cuma tidur lagi,” bunyi suara tandingan di forum Feyenoord soal gol ketiga Raphinha. Penyerang Barcelona itu dengan mudah lolos dari kawalan Watanabe.

“Watanabe memang terlibat dalam dua gol lawan. Dia benar-benar memainkan pertandingan yang sangat buruk,” demikian salah satu komentar, sementara yang lain menyimpulkan: “Watanabe benar-benar dibuat kelabakan sepanjang pertandingan ini.”

Di tengah semua kritik itu, ada juga pemain Feyenoord yang justru mendapat banyak pujian. Luciano Valente tampil mengesankan lewat ketenangannya saat menguasai bola dan terutama lewat umpan-umpannya, termasuk sebuah bola terobosan dalam serangan yang kemudian sempat dikira berbuah gol bagi Nacho Ferri. “Valente bermain luar biasa bagus. Hampir tanpa kesalahan sepanjang pertandingan,” tulis seorang suporter, sementara yang lain mengatakan dengan singkat namun tegas: “Valente benar-benar sangat berharga.”

Gjivai Zechiël juga mendapat banyak apresiasi. Gelandang itu bermain tanpa banyak rasa gentar terhadap Barcelona, kerap mencari jalan ke depan, dan pada babak pertama melihat tembakannya berakhir di jaring samping. “Zechiël ini benar-benar bos,” bunyi salah satu komentar, sementara fans lain terkesan dengan auranya: “Indah sekali melihat Zechiël bermain tanpa rasa canggung sedikit pun.”