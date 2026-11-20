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Di tengah kemarahan luas, Bayern menjual Matthijs de Ligt pada 2024, bukan Dayot Upamecano. Sejak itu, perjalanan karier keduanya nyaris tak mungkin lebih berbeda.

Pada musim panas 2024, Vincent Kompany mulai melatih Bayern dan langsung memprakarsai keputusan yang cukup tidak populer, setidaknya demikian yang diberitakan berbagai media saat itu. Keputusan itu menyangkut susunan bek tengah untuk ke depannya.

Bayern memiliki lima bek tengah: Dayot Upamecano, Min-Jae Kim, Matthijs de Ligt, Eric Dier, dan rekrutan baru Hiroki ito. Salah satunya harus dilepas. Kabarnya, petinggi klub ingin melepas Upamecano. Namun, Kompany melihat potensi besar dalam diri Upamecano, terutama karena kecepatannya. Pelatih baru itu pun dilaporkan justru memilih agar de Ligt dijual.

Pada akhirnya, pemain asal Belanda itu pindah ke Manchester United seharga 45 juta euro. Di sana, setelah menjalani satu tahun yang buruk, ia kini dianggap sebagai kandidat untuk dijual. Sebaliknya, Upamecano berkembang menjadi salah satu bek tengah terbaik dunia di Bayern. Keputusan yang kala itu tampak cukup meragukan sudah lama terbukti sangat tepat.

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Petisi menuntut Matthijs de Ligt bertahan di Bayern

Namun, mari menengok ke belakang. Setahun setelah Upamecano didatangkan dari RB Leipzig seharga 42,5 juta euro, Julian Nagelsmann menginginkan satu lagi bek tengah papan atas pada 2022. Di luar dugaan semua pihak, Matthijs de Ligt datang. Bayern membayar Juventus Turin sebesar 67 juta euro untuk mantan pemain ajaib Ajax Amsterdam itu. Meski biaya transfernya tinggi, kepindahan tersebut disambut sebagai keberhasilan besar karena de Ligt, yang saat itu berusia 22 tahun, dianggap sebagai salah satu bek tengah paling menjanjikan di dunia.

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De Ligt pun memenuhi harapan. Setelah musim pertamanya, ia bahkan menempati posisi kedua dalam pemilihan Pemain Bayern Terbaik Tahun Ini, di belakang Jamal Musiala. Pada musim kedua, ia juga menjadi bek tengah Bayern yang paling bisa diandalkan. Berkat gaya bermainnya yang penuh pengorbanan dan sikapnya yang mudah didekati, de Ligt menjadi idola suporter. Lalu, tiba-tiba ia hendak dijual? Bukannya Upamecano, yang rentan cedera dan kerap melakukan kesalahan?

Untuk mencegahnya, fans Bayern membuat petisi daring berjudul "Keep de Ligt! Wir wollen de Ligt!". Petisi itu antara lain berbunyi: "Menjual Matthijs de Ligt jelas merupakan keputusan yang salah dan kami pasti akan sangat menyesalinya. Karena itu, kami menyuarakan pendapat kami untuk menegaskan bahwa kita TIDAK boleh melakukan kesalahan ini!"

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Sebanyak 71.840 orang menandatangani petisi tersebut. "Ini menyentuh hati saya," kata de Ligt sendiri. Namun, petinggi Bayern mengabaikan keinginan fans dan menjual de Ligt ke Manchester United pada pertengahan Agustus.

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Dayot Upamecano memperpanjang kontrak pada awal 2026

Sejak itu, Kompany biasanya memasang Upamecano dan Kim di posisi bek tengah. Meski sesekali terjadi kesalahan, duet tersebut secara keseluruhan bekerja sangat baik. Sementara itu, de Ligt kesulitan di klub barunya dan segera menjadi sasaran kritik tajam para pengamat sepakbola di televisi Inggris, seperti yang selama bertahun-tahun dialami hampir setiap pemain baru Manchester United.

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"Ini bukan soal kami merasa keputusan kami terbukti benar. Matthijs de Ligt juga bek tengah kelas atas," kata direktur olahraga Max Eberl pada November. "Namun, kami harus mengambil keputusan. Kami sudah melakukannya dan keputusan itu berhasil." Paling lambat sejak musim berikutnya, 2025/26, perubahan arah yang tampaknya diprakarsai Kompany terbukti sebagai langkah yang sangat tepat.

Upamecano tampil stabil pada level yang mengesankan bersama rekrutan baru Jonathan Tah. Pada awal 2026, hal itu membuahkan kontrak baru bernilai tinggi hingga 2030 bagi pemain Prancis yang kini berusia 28 tahun tersebut, serta uang penandatanganan kontrak yang kabarnya mencapai 20 juta euro. Sebaliknya, setelah sempat melalui periode yang sedikit lebih baik pada musim gugur 2025, de Ligt mengalami cedera punggung dan untuk sementara harus menepi.

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Manchester United: Mengapa Matthijs de Ligt absen begitu lama?

Ruben Amorim, pelatih United saat itu, menyebut cedera tersebut sebagai "masalah kecil", tetapi penilaian itu ternyata sangat keliru. Setelah mengalami banyak kemunduran dalam pemulihannya, de Ligt baru kembali ke lapangan latihan seusai absen berbulan-bulan. Namun, pada Mei ia akhirnya tetap harus menjalani operasi. Akibatnya, bukan hanya sisa musim yang harus ia lewatkan, melainkan juga kesempatan tampil bersama tim nasional Belanda di Piala Dunia.

De Ligt baru kembali bermain pada akhir Oktober saat timnya kalah 1-4 dari Como Calcio di Liga Champions. Sejak itu, ia hanya sekali lagi tampil sebentar di kompetisi tersebut. Kali terakhir ia bermain di Liga Primer adalah pada 30 November 2025, hampir setahun yang lalu. Michael Carrick biasanya memasang Harry Maguire dan Lisandro Martinez di posisi bek tengah. Ketika Martinez absen karena skorsing baru-baru ini, bek kanan reguler Lenny Yoro justru dimainkan sebagai bek tengah. Bek yang baru berusia 20 tahun, Ayden Heaven, juga mendapat kesempatan bermain di posisi itu.

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Carrick dipecat pada jeda pertandingan internasional dan digantikan Mauricio Pochettino, sehingga catatan unik de Ligt berlanjut . Sepanjang karier profesionalnya, ia belum pernah memulai dua musim berturut-turut di bawah pelatih yang sama. Begitu pula pada musim mendatang. Terlepas dari itu, saat ini bahkan belum jelas klub mana yang akan ia bela saat itu.

Kontraknya yang bernilai tinggi memang berlaku hingga 2029, tetapi ia sudah lama dianggap sebagai kandidat untuk dijual. Kepergian pada musim dingin pun mungkin terjadi. "De Ligt harus pergi," tuntut legenda klub Gary Neville baru-baru ini, misalnya. Kabarnya, Inter Milan dan Besiktas Istanbul termasuk klub yang mempertimbangkan kemungkinan transfer pemain yang masih berusia 27 tahun itu.