Oscar Gloukh benar-benar menjadi sasaran kritik pada babak pertama Ajax melawan FK Vojvodina dari para suporter di Ajax Showtime. Gelandang itu dinilai banyak fans bermain terlalu ceroboh, terlalu sering memilih solusi yang sulit, dan sekali lagi gagal memberi kesan meyakinkan di tim Amsterdam.

Ajax pada babak pertama nyaris terus-menerus memegang kendali dan menciptakan peluang besar melalui antara lain Kasper Dolberg, Davy Klaassen, dan Mika Godts. Godts bahkan membentur mistar dengan sebuah lob indah, sebelum Vojvodina menghukum dari peluang besar pertama lewat Crnomarkovic dari sepak pojok: 0-1. Namun, keunggulan tim Serbia itu tak bisa dipertahankan lama, karena pada masa injury time babak pertama Klaassen menanduk masuk gol 1-1 setelah Youri Regeer meneruskan bola dengan sundulan ke arah tiang jauh. Itu juga menjadi skor saat jeda.

Di kalangan fans Ajax, rasa tidak puas sedang muncul. Gloukh khususnya mendapat kritik keras dalam kolom reaksi. “Gloukh benar-benar tidak akan jadi di Ajax. Ini memang tidak cocok,” tulis seorang suporter di Ajax Showtime, sementara yang lain menyatakan: “Kecepatan bertindak dan kecerdasan bermain 0.”

Umpan dan kontrol bolanya juga dikritik. “Passing Gloukh kadang benar-benar mengejutkan buruknya,” bunyi salah satu komentar, sementara fans lain menuduhnya kembali melakukan “satu dribel berlebihan”. Kontrol pertama dan keputusannya saat menguasai bola juga kerap menjadi sasaran kritik.

Sebagian suporter bahkan melangkah lebih jauh dan secara terbuka mendorong kepergian pemain Israel itu. “Gloukh benar-benar harus coba dijual,” tulis seorang fans, sementara yang lain bereaksi dengan “Gloukh harus diseleksi keluar!”, “Saya bukan fans Gloukh, jual saja” dan “Oscar berdiri di depan etalase Jordi dengan pita besar melingkar di tubuhnya setelah malam ini.”

Dolberg ikut terseret dalam performa buruk itu karena menyia-nyiakan beberapa peluang. “Ya ampun Dolberg, berapa banyak peluang yang kamu butuhkan?”, tanya seorang suporter, sementara yang lain memberi penilaian keras: “Dolberg memang sudah habis di tim kita.”

Reaksi terhadap Daley Blind justru nyaris sepenuhnya positif. Pemain senior itu dipuji karena positioning dan kualitas membangun serangannya: “Blind secara posisi benar-benar sangat cerdas” dan “Benar-benar menyegarkan dalam hal build-up,” tulis dua fans.

Rosa juga mendapat banyak apresiasi dari para pendukung. Umpannya yang tajam dan dorongan menyerangnya menonjol, terbukti dari komentar seperti “Rosa terus memberikan bola-bola yang sangat tajam, top!” dan “Rosa bahkan menemukan sisi Dani Alves dalam dirinya hari ini.”

Untuk Youri Regeer, suasananya jauh kurang positif. Gelandang itu dinilai tak terlihat dan memperlambat permainan: “Regeer masih ikut main juga?” dan “Dia menghilangkan semua tempo, jarang bisa dijadikan opsi dalam build-up, dan terus mengoper ke samping,” bunyi dua reaksi yang cukup menggambarkan situasi.