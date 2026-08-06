Kekhawatiran soal rekrutan top Marcos Leonardo kian meningkat di kalangan suporter Ajax. Pembelian besar itu, yang didatangkan dengan nilai nyaris 20 juta euro dari Al-Hilal, mendapatkan tiga peluang besar saat melawan Shelbourne FC, tetapi setiap kali melepaskan tembakan dari jarak dekat jauh melebar dan karenanya meninggalkan kesan yang sangat buruk di mata para pendukung.

Leonardo mendapatkan peluang pertamanya setelah Jorthy Mokio mengirimnya lolos pada menit ke-65, tetapi tembakannya sambil berputar bergulir jauh di samping gawang. Delapan menit kemudian ia dibebaskan dengan apik oleh debutan Julian Brandt, lalu lagi-lagi mengarahkan bola melebar dari jarak dekat. Menjelang akhir laga, Leonardo juga mendapat kesempatan untuk kembali membuat selisih menjadi tiga gol, tetapi sekali lagi ia gagal menemukan sasaran.

Di X, banyak suporter Ajax terkejut dengan cara Leonardo menyia-nyiakan peluang-peluang tersebut. "Sebenarnya Leonardo ini pesepakbola atau bukan?" tanya seorang fan dengan lantang. Suporter lain menulis: "Menurut saya, mereka menjual saudara laki-laki Leonardo ke Ajax. Dia ceroboh sekali; masa ini pemain bernilai jutaan seperti itu?"

Reaksi lain juga tak kalah pedas. "Leonardo itu benar-benar sama sekali tidak bisa main," simpul seorang penonton, sementara suporter lain mengatakan: "Saya sekarang sudah melihat Leonardo membuang setidaknya enam peluang seratus persen dalam dua pertandingan resmi. Ini sudah terlihat seperti pembelian gagal." Yang lain bereaksi lebih keras lagi: "Dua puluh juta untuk Leonardo, tetapi dia bahkan tidak bisa menembak."

Terutama fakta bahwa Leonardo beberapa kali menembak cukup jauh melebar dari jarak dekat membuat para pendukung khawatir. "Sepertinya dia masih memakai kotak sepatunya, ini buruk sekali," bunyi salah satu komentar, sementara seorang fan bercanda bahwa Ajax mungkin telah membeli "replika Leonardo". Suporter lain juga tak kalah menghancurkan: "Kalau kamu bilang ini musim pertama Leonardo bermain sepak bola, saya langsung percaya. Sejauh ini dia benar-benar sama sekali tidak bisa apa-apa."

Namun, di X ada juga suporter yang merasa sang striker layak diberi lebih banyak waktu. "Beri Leonardo sedikit kredit, dia masih perlu tumbuh ke dalam tim," tulis seorang fan, sementara yang lain menekankan bahwa salah satu bola datang kepadanya dengan sulit dan setengah berada di belakang posisinya. Seorang suporter juga mencoba tetap sabar: "Saya ingin terus membela Leonardo, tetapi ayolah... suatu saat dia harus mulai mencetak gol."

Dalam kolom komentar di Ajax Showtime, keheranan atas penyelesaian akhir yang buruk juga mendominasi. "Leonardo memang jelas kurang ritme, tetapi tidak ada satu pun bola yang dia hantam dengan benar menggunakan kaki kiri. Kok bisa?" tanya seorang fan, sementara suporter lain menulis: "Setiap tembakannya benar-benar salah kena." Yang ketiga memilih melontarkan candaan pahit: "Masih ada garansi untuk Leonardo itu tidak?"