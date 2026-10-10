Dusan Tadic mendapat sambutan hangat pada Sabtu saat kembali ke Johan Cruijff ArenA. Penyerang NEC itu akan menghadapi 'istrinya' pada Sabtu malam.

Saat para pemain NEC memasuki lapangan untuk pemanasan, spanduk di tribune sisi panjang dibentangkan. Di spanduk itu tertulis: 'Once Our Captain, Always One Of Us.'

Tadic dinyanyikan oleh para suporter dan membalasnya dengan tepuk tangan ke arah fans. Penyerang asal Serbia itu juga meluangkan waktu untuk berfoto bersama sejumlah dari mereka.

Tadic pada Jumat kembali menegaskan betapa berartinya Ajax baginya. "Jika saya mencetak gol untuk NEC melawan Ajax, itu akan menjadi gol paling sadistis dalam karier saya", katanya kepada NU.nl.

Ia sama sekali tidak menutup kemungkinan kembali ke Amsterdam: "Ajax mantan istri saya? Tidak, Ajax masih istri saya. Musim ini masih terlalu cepat, tetapi suatu saat saya ingin kembali ke Ajax, sebagai pelatih."

Tadic datang pada musim panas 2018 dari Southampton ke Ajax dan kemudian berkembang menjadi ikon di Amsterdam. Pemain Serbia yang kini berusia 37 tahun itu memainkan 241 pertandingan untuk Ajax dan membukukan 105 gol serta 112 assist.

Bersama Ajax, Tadic memenangi tiga gelar juara liga, dua Piala KNVB, dan satu Johan Cruijff Schaal. Selain itu, ia menjadi top skor Eredivisie pada musim 2018/19 dengan 28 gol dan mencapai semifinal Liga Champions bersama Ajax pada musim 2018/19.



