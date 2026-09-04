Fans Ajax khawatir karena Mokio tidak ada dalam daftar pendaftaran Liga Konferensi: begini duduk perkaranya

Jorthy Mokio tidak muncul di situs UEFA tempat daftar pemain Ajax untuk fase liga Conference League dipublikasikan. Gelandang itu semula masuk dalam daftar A, tetapi kabarnya merupakan pemain untuk daftar B, demikian menjadi jelas pada Jumat.

Seorang pemain yang lahir sebelum tanggal tertentu dan telah terikat dengan sebuah klub setidaknya selama dua tahun, dapat ditempatkan dalam daftar B. Dalam banyak kasus, pemain muda dimasukkan ke daftar cadangan, sehingga memberi ruang bagi kemungkinan pemain baru di daftar A.

Mokio, yang lahir pada 29 Februari 2008 di Genk, masih belum masuk dalam daftar B, tetapi masih bisa dimasukkan ke sana oleh Ajax dalam beberapa pekan ke depan.

Gelandang asal Belgia itu terikat dengan klub Amsterdam tersebut sejak pertengahan 2024, dan baru bisa dipindahkan dari daftar A ke B pada musim panas ini, mengingat fakta bahwa kini ia sudah dua tahun aktif untuk Ajax.

Daftar B terutama ditujukan bagi pemain binaan sendiri. Di daftar ini tercantum para pemain yang lahir pada atau setelah 2005 dan telah terikat dengan sebuah klub setidaknya selama dua tahun. Ajax boleh menyerahkan daftar B sehari sebelum laga tandang melawan Hajduk Split pada 15 Oktober, pertandingan pembuka di Conference League. Dari pihak UEFA, klub diperbolehkan menambahkan pemain ke daftar B tanpa batas.

Dalam daftar A, maksimal 25 pemain boleh didaftarkan. Daftar ini dapat diserahkan kepada UEFA hingga Rabu, 2 September, pukul 23.59. Daftar ini harus memuat setidaknya delapan pemain yang disebut 'locally trained players', yakni pemain yang antara usia 15 hingga 21 tahun setidaknya menjalani tiga musim di bawah kontrak Ajax.

Rekrutan anyar Thilo Kehrer, Viktor Tsygankov, Diego Pugno, dan Simon Adingra masuk dalam daftar A. Dengan demikian, para pemain ini berhak tampil dalam pertandingan Ajax di Conference League.

Daftar pemain Ajax untuk fase liga Conference League (pemain dengan tanda * masuk dalam daftar B)

Penjaga gawang: Marc-André ter Stegen, Joeri Heerkens, Maarten Paes, Paul Reverson*, Aymean El Hani*

Belakang: Lucas Rosa, Anton Gaaei, Owen Wijndal, Caio Henrique, Youri Baas, Daley Blind, Jofre Torrents, Aaron Bouwman, Dies Janse, Abdoulaye Camara, Jinairo Johnson*, Luca Messori*

Gelandang: Sofyan Amrabat, Julian Brandt, Oscar Gloukh, Davy Klaassen, Jano Monserrate, Rayane Bounida, Mark Verkuijl, Mylo van der Lans, Tijn Peters, Damian van der Vaart, Avery Appiah, Mohamed Abdalla*, Abdellah Ouazane*

Penyerang: Simon Adingra, Kasper Dolberg, Viktor Tsygankov, Oliver Edvardsen, Steven Berghuis, Marcos Leonardo, Diego Pugno, Emre Ünüvar, Pharell Nash, Tolu Arokodare.