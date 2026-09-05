Meski Ajax - PSV pada babak pertama berjalan sangat berimbang, para suporter tim Amsterdam itu sama sekali tidak puas. Terutama Oscar Gloukh yang memicu banyak kejengkelan di kalangan fans Ajax.

Pemain Israel itu kembali diberi kesempatan tampil sejak awal di sisi kiri serangan dalam laga besar ini, tetapi sejauh ini justru memberikan kesan yang kurang meyakinkan. Tembakan-tembakannya diblok, dan dalam bertahan Gloukh juga beberapa kali melakukan kesalahan.

Frustrasi mencapai puncaknya ketika pada menit ke-27 Gloukh memutuskan untuk begitu saja membiarkan Sergiño Dest, lawan langsungnya, lolos. Akibatnya Guus Til mendapatkan peluang bagus di depan gawang, meski upayanya pada akhirnya melambung tinggi di atas gawang.

“Sekarang Gloukh sebenarnya begitu saja menyerah dan memberi isyarat kepada rekan-rekan setimnya: ‘Ya, saya sudah tidak bisa mengejarnya lagi. Kalian yang harus menyelesaikannya’,” demikian juga dilihat komentator ESPN, Vincent Schildkamp. “Gloukh memang tidak punya paru-paru untuk terus mengikuti Dest sepanjang malam.”

Bahwa Gloukh secara fisik tampaknya memang tidak mampu mengimbangi, tidak menjadi alasan bagi para pendukung Ajax. “Tarik Gloukh sekarang juga,” demikian bunyi reaksi yang sering muncul. “Ini benar-benar memalukan,” terdengar. “Gloukh adalah salah satu pemain terburuk yang pernah saya lihat di Ajax.”

Seruan untuk memainkan Abdellah Ouazane, talenta berusia tujuh belas tahun yang dalam beberapa pekan terakhir memberikan kesan luar biasa, terdengar secara masif. “Kenapa Ouazane tidak bermain? Dia lima kali lebih baik daripada Gloukh,” tulis seseorang. “Gloukh cepat-cepat mandi dan masukkan Ouazane,” kata yang lain.