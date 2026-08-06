Kasper Dolberg menjadi sasaran kritik tajam dari para pendukung Ajax saat menghadapi Shelbourne FC. Penyerang asal Denmark itu tampil nyaris tak terlihat pada babak pertama laga kualifikasi Conference League dan dihujani kritik di Ajax Showtime serta X.

Ajax menutup babak pertama pada Kamis malam dengan keunggulan 2-0. Mika Godts membuka skor pada menit keenam lewat titik penalti, setelah dirinya sendiri dijatuhkan, lalu Owen Wijndal pada menit ke-22 mengontrol umpan panjang indah dari Steven Berghuis dan melepaskan tembakan kaki kanan sambil terjatuh untuk mencetak gol.

Terlepas dari dominasi besar dan keunggulan nyaman tersebut, banyak suporter justru lebih fokus pada penampilan Dolberg. "Saya sangat lelah dengan Dolberg," tulis seorang pengunjung Ajax Showtime, sementara fan lain bertanya dengan heran: "Apakah kita bermain tanpa Dolberg?"

Di X, reaksi yang muncul juga nyaris tidak lebih lunak. "Dolberg seharusnya membiarkan kontraknya diputus saja. Sungguh menyedihkan melihat bagaimana dia berdiri di sana," bunyi salah satu komentar, sementara suporter lain menulis: "Dolberg memang bukan itu." Fan ketiga menyatakan bahwa dia "belum melihat satu pun pertandingan yang layak" dari sang striker selama pramusim.

Sejumlah suporter terutama menyoroti kurangnya kepercayaan diri sang pemain Denmark. "Seorang striker tanpa gol, tanpa kepercayaan diri, dan tahu bahwa para penggantinya sudah duduk di bangku cadangan. Bermain buruk lagi," demikian bunyi komentar keras tersebut. Yang lain justru merasa iba: "Bolanya memang benar-benar tidak mau masuk untuk dia."

Suasana terkait Godts sepenuhnya berbeda. Winger asal Belgia itu mendapatkan penalti, mengeksekusinya sendiri, dan kemudian juga menciptakan peluang besar untuk Oscar Gloukh. "Godts benar-benar gila. Kalau dia pergi, Anda benar-benar mengkhianati ambisi musim ini," tulis seorang fan, sementara yang lain menegaskan: "Jangan jual Godts ke PSG!"

Daley Blind juga tampil mengesankan pada babak pertama lewat umpan-umpannya dan mendapat pujian seperti "Umpan Blind benar-benar level berikutnya" dan "Umpan yang luar biasa dari Blind".

Sebaliknya, Gloukh mendapat kritik keras setelah membuang peluang dari umpan Godts: "Itu seharusnya masuk, Oscar" dan "Gloukh kembali tampil lembek seperti dulu", sementara Youri Regeer dikritik karena permainan amannya: "Semua ke belakang dan melebar. Tolong seorang nomor enam sungguhan, akselerator permainan, bukan pemain yang hanya oper ke samping dan ke belakang."