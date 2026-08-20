Marcos Leonardo sudah memancing kemarahan sebagian besar pendukung Ajax dalam sepuluh menit pertama pada Kamis malam. Striker itu mendapat dua peluang emas saat menghadapi FC Sion untuk membawa klub Amsterdam unggul, tetapi pada kedua momen tersebut ia gagal mengenai bola dengan baik.

Peluang besar pertama sudah datang pada menit keenam. Setelah kemelut di lini pertahanan FC Sion, Julian Brandt menyodorkan bola di atas piring kepada Leonardo, tetapi penyerang itu justru menyapu udara dan membuang peluang ideal untuk membuat skor menjadi 0-1.

Tiga menit kemudian, Leonardo kembali gagal. Ajax sekali lagi membangun serangan bagus, tetapi sebelum sang striker bisa menendang bola dengan sempurna, ia terpeleset, sehingga percobaan keduanya juga nyaris tidak menimbulkan ancaman. Dalam laga-laga sebelumnya bersama Ajax, Leonardo juga beberapa kali mengalami hal yang persis sama.

Hal itu langsung memicu banjir reaksi kritis, misalnya di Ajax Showtime. “Sejauh ini saya masih berada di kubu ‘beri dia waktu’ untuk urusan Leonardo, tetapi dengan setiap aksinya itu jadi semakin sulit,” tulis seorang suporter, sementara yang lain menyimpulkan: “Dia berkembang menjadi pembelian gagal yang sangat besar.”

Fans lain juga mulai terang-terangan meragukan kualitas Leonardo. “Menurut saya, kami mendapatkan Leonardo yang salah,” bunyi sindiran seorang fans, sementara pengunjung lain bereaksi: “Striker macam apa yang kami datangkan? Ini tidak masuk akal, kan?” Yang lain lagi menuliskannya singkat: “Leonardo resmi pembelian gagal.”

Kritik itu turut dipicu oleh besarnya uang yang dikeluarkan Ajax musim panas ini untuk Leonardo. Klub Amsterdam merekrut pemain Brasil berusia 23 tahun itu pada Juli dengan biaya transfer sedikit di bawah 20 juta euro dari klub Arab Saudi, Al-Hilal, dan mengikatnya dengan kontrak lima tahun. “Masih ada bon Leo-nya?” bunyi komentar sinis seorang suporter, sementara yang lain bertanya-tanya: “Apa dia memang memakai pul di bawah sepatunya?”

Sejumlah suporter kini mulai membandingkannya dengan pembelian Ajax yang mengecewakan di masa lalu. “Leonardo adalah Iván Gabrich versi 2026 kami,” tulis seorang fans, lalu yang lain langsung setuju: “Tepat sekali yang saya pikirkan: Gabrich.” Mantan striker Argentina itu, yang datang ke Amsterdam pada 1996 dan gagal mencetak gol dalam sepuluh pertandingan liga, dikenal sebagai salah satu pembelian gagal terbesar dalam sejarah Ajax.

Ada juga sindiran sinis: “Oke, sekarang saya benar-benar mulai bertanya-tanya apakah Jordi memungut Leonardo dari lapangan korfbal.”