Pengusaha asal Uni Emirat Arab, Khalaf Al Habtoor, mengakhiri kontroversi yang mengemuka dalam beberapa jam terakhir terkait kemungkinan membeli klub Mesir Zamalek atau berinvestasi di perusahaan sepak bola milik klub berjuluk Istana Putih tersebut, sekaligus mengakhiri spekulasi yang beredar mengenai adanya tawaran finansial atau negosiasi dalam hal ini.

Al Habtoor secara tegas membantah kebenaran kabar yang menyebut keinginannya untuk mengakuisisi klub berjuluk Si Putih itu atau berinvestasi di perusahaan sepak bolanya, menegaskan bahwa apa yang beredar di sejumlah media dan platform media sosial sama sekali tidak berdasar.

Pengusaha asal Uni Emirat Arab itu menulis, melalui halaman resminya di situs media sosial "Facebook": "Saya mengikuti dengan heran apa yang kembali beredar di sejumlah media dan situs media sosial tentang niat saya membeli klub Mesir Zamalek, atau mengajukan tawaran finansial untuk berinvestasi di perusahaan sepak bola miliknya".

Ia menambahkan: "Saya ingin menegaskan bahwa kabar ini sama sekali tidak benar, dan tidak memiliki dasar kebenaran sedikit pun, baik secara langsung maupun tidak langsung. Saya tidak pernah mengajukan tawaran apa pun untuk membeli klub atau berinvestasi di dalamnya, dan saya tidak pernah terlibat dalam negosiasi apa pun terkait hal ini, serta semua yang dipublikasikan tentang jumlah uang atau kesepakatan yang diklaim sama sekali tidak berdasar".

Al Habtoor menjelaskan bahwa ia memiliki rasa hormat yang besar kepada klub Zamalek dan para suporternya, seraya menegaskan perhatiannya untuk mendukung olahraga dan generasi muda Mesir, namun ia menekankan adanya perbedaan antara mendukung kegiatan olahraga dengan berinvestasi di klub dan mengelolanya.

Ia melanjutkan: "Saya pencinta olahraga, dan saya menaruh segala hormat dan penghargaan kepada klub bersejarah Zamalek, serta kepada seluruh klub olahraga Mesir dan para suporternya. Saya juga selalu berupaya untuk mendukung generasi muda Mesir dan mendorong prestasi mereka, hal yang telah saya wujudkan secara nyata melalui inisiatif-inisiatif kami untuk mendukung olahraga, di antaranya penghormatan kepada timnas sepak bola Mesir setelah penampilan membanggakan mereka di Piala Dunia".

Ia menyambung: "Namun, mendukung olahraga dan generasi muda adalah satu hal, sedangkan berinvestasi di klub sepak bola dan mengelolanya adalah hal yang sama sekali berbeda. Saya tidak memiliki investasi di bidang ini, saya juga tidak mengklaim memiliki keahlian yang diperlukan untuk mengelola dan mengembangkan klub olahraga, dan saya tidak memiliki rencana apa pun untuk terjun ke dalamnya".

Di penghujung pernyataannya, Al Habtoor menyampaikan pesan kepada media, meminta agar memverifikasi keakuratan sebelum memublikasikan kabar apa pun yang berkaitan dengan namanya atau proyek dan investasinya, serta tidak memperlakukan informasi yang tidak benar sebagai fakta.

Ia menutup dengan mengatakan: "Segenap cinta dan penghargaan saya untuk Republik Arab Mesir yang bersaudara beserta rakyatnya yang mulia, dan saya berharap klub Zamalek serta seluruh klub Mesir senantiasa maju dan sukses, serta olahraga Mesir meraih lebih banyak prestasi dan kegemilangan".