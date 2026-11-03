José Félix Díaz, direktur surat kabar Spanyol "AS", mengungkapkan bahwa dirinya menerima ancaman pembunuhan serta gelombang hinaan dan hasutan, terkait pilihannya dalam pemungutan suara untuk penghargaan Ballon d'Or 2026, setelah ia lebih memilih pemain Prancis Kylian Mbappe ketimbang pemain Spanyol Lamine Yamal dalam perebutan penghargaan tersebut.

Díaz berbicara mengenai detail krisis itu saat tampil di program televisi "El Chiringuito", menjelaskan bahwa reaksi terhadap pilihan suaranya telah melampaui batas perbedaan dalam olahraga, dan sampai pada ancaman serta gangguan yang menimpa orang-orang di sekitarnya, sehingga menimbulkan kekhawatirannya terhadap orang-orang terdekatnya.

Jurnalis Spanyol itu menegaskan bahwa ia menerima adanya perbedaan sudut pandang mengenai pilihannya, tetapi ia menolak mengubah persaingan olahraga menjadi dalih untuk serangan dan ancaman, seraya mengkritik mereka yang mengaitkan nasionalisme dengan kewajiban memberikan suara kepada pemain yang memiliki kewarganegaraan negara yang sama.

Díaz mengatakan bahwa ia tidak menyangka besarnya eskalasi yang menimpanya, seraya menyebutkan bahwa ia menghadapi upaya-upaya untuk merusak citranya dan menghasut terhadap dirinya, meskipun daftar pilihannya mencakup 4 pemain dari timnas Spanyol, dengan Mbappe berada di peringkat pertama, diikuti Lamine Yamal di peringkat kedua.

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Direktur "AS" itu membenarkan pilihannya dengan alasan bahwa level keseluruhan yang ditampilkan Mbappe lebih baik daripada penampilan Yamal, menurut penilaian teknisnya, seraya menekankan bahwa pemungutan suara untuk penghargaan Ballon d'Or tunduk pada keyakinan jurnalis dan penilaiannya terhadap level para pemain, dan tidak ada aturan yang mewajibkannya memberikan suaranya kepada salah satu putra negaranya.

Di penghujung pembicaraannya, Díaz mengungkapkan bahwa ia menerima ancaman pembunuhan, seraya menegaskan bahwa ia tidak memberikan perhatian terhadap ancaman itu, meskipun ia merasa kecewa terhadap sikap sebagian rekannya. Pada saat yang sama, ia menekankan kebanggaannya terhadap profesinya dan kebanggaannya menjadi anggota juri Ballon d'Or, serta bahwa ia tidak akan ragu untuk memilih jalur profesional yang sama kembali.