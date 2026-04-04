Fakta-fakta yang tak terbantahkan dan didukung bukti... Babak baru dalam kasus "Negreira" mengguncang Barcelona

Kasus Negreira memasuki babak baru setelah pengacara Spanyol Juan Luis Martín de Bozuelo mengajukan pengaduan resmi terhadap klub Barcelona kepada Komite Etika yang berada di bawah Direktorat Integritas dan Kepatuhan Federasi Sepak Bola Spanyol, sebagai langkah yang bertujuan untuk memperluas cakupan penyelidikan agar mencakup kerangka disiplin dan etika di dalam lembaga sepak bola lokal dan internasional.

Pengaduan tersebut, yang tertanggal 1 April, berisi tuduhan langsung terhadap klub Catalan dan sejumlah pejabatnya yang sekarang maupun mantan, serta menegaskan bahwa fakta-fakta terkait pembayaran yang diterima oleh mantan wakil ketua Komite Wasit, José María Enríquez Negreira, antara tahun 2001 dan 2018, tidak lagi sekadar kontroversi media, melainkan telah menjadi, menurut teks dokumen tersebut, fakta yang terbukti berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan dan tercatat di hadapan pengadilan.

Dalam pengaduannya, Bozuelo menyoroti bahwa kasus ini tidak hanya berkaitan dengan tanggung jawab klub sebagai lembaga, tetapi juga melibatkan tokoh-tokoh terkemuka yang pernah menjabat sebagai presiden Barcelona pada periode berbeda, di antaranya Josep Maria Bartomeu, Sandro Rosell, Joan Laporta, dan Joan Gaspart, dengan anggapan bahwa mereka semua bertanggung jawab secara langsung atau tidak langsung atas sistem pembayaran yang kontroversial tersebut.

Pengacara tersebut menekankan aspek keuangan dari kasus ini, menjelaskan bahwa jumlah yang ditransfer ke Negreira dan perusahaan-perusahaan yang terkait dengan keluarganya mencapai sekitar 8.388.476,90 euro, di mana 7.376.916,90 euro di antaranya mengalir ke entitas bisnis miliknya.

Bozoilo berpendapat bahwa angka-angka ini mengungkap sistem pembayaran ganda, baik langsung maupun tidak langsung, yang menurutnya memerlukan sanksi disiplin yang tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat.

Keluhan tersebut juga menyoroti masalah laporan arbitrase yang digunakan Barcelona untuk membenarkan pembayaran tersebut, dengan menilai bahwa pembelaan tersebut tidak lagi meyakinkan mengingat temuan penyelidikan yudisial. Bozuelo menegaskan bahwa pernyataan presiden klub saat ini, Juan Laporta, mengenai keabsahan laporan tersebut dapat menjadikannya subjek pertanggungjawaban etis di hadapan badan-badan yang berwenang.

Pengaduan tersebut juga didasarkan pada putusan pengadilan yang dikeluarkan pada 9 Oktober 2023 oleh Pengadilan Penyelidikan Nomor 1 di Barcelona, yang memutuskan untuk melanjutkan pemeriksaan kasus ini, serta peran yang dimainkan oleh Federasi Sepak Bola Spanyol sebagai pihak penggugat.

Bozoilo berpendapat bahwa jika federasi dianggap sebagai pihak yang dirugikan dalam proses pidana, maka federasi tersebut juga harus bertindak dalam kerangka etika dan disiplin, bukan hanya puas dengan posisi hukum.

Pengacara Spanyol tersebut berencana untuk menyerahkan dokumen yang sama kepada Asosiasi Sepak Bola Eropa (UEFA) dan Asosiasi Sepak Bola Internasional (FIFA), dalam upaya untuk mendunia-kan kasus ini dan menempatkannya di bawah pengawasan badan-badan sepak bola tertinggi, dengan alasan bahwa apa yang terjadi "menodai integritas permainan dan reputasi sepak bola Spanyol".

Dengan demikian, langkah ini membuka babak baru dalam salah satu kasus paling kontroversial dalam sejarah sepak bola Spanyol, sementara Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF) diharapkan memutuskan apakah fakta-fakta yang tercantum dalam pengaduan tersebut memerlukan tindakan tambahan yang mungkin kembali memicu kontroversi mengenai hubungan Barcelona dengan Komite Wasit selama dua dekade terakhir.

