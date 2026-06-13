Fakta-fakta di Awal... Brasil Menerapkan Undang-Undang yang Menakutkan, Sementara Maroko Mencari Solusi atas Masalahnya

Semua mata tertuju pada pertandingan yang dinanti-nantikan antara timnas Brasil dan Maroko dalam laga pembuka Grup C Piala Dunia 2026, yang mempertemukan tim dengan gelar juara terbanyak dalam sejarah turnamen ini dengan salah satu tim terkuat di benua Afrika dalam beberapa tahun terakhir.

Pertandingan ini memiliki arti khusus bagi kedua belah pihak. Brasil memasuki turnamen ini dengan target meraih gelar dunia keenamnya, sementara Maroko berupaya melanjutkan penulisan sejarah setelah pencapaian luar biasa yang diraihnya di Piala Dunia 2022 ketika menjadi tim Arab dan Afrika pertama yang mencapai babak semifinal.

Rekor Brasil yang Tak Terhentikan

Timnas Brasil terus memperkuat rekor uniknya sebagai satu-satunya tim yang berpartisipasi di semua edisi Piala Dunia sejak turnamen ini dimulai pada 1930, di mana mereka akan mengikuti edisi 2026 sebagai partisipasi ke-23 secara berturut-turut.

Meskipun "Seleção" tidak menampilkan performa terbaiknya selama kualifikasi, setelah finis di peringkat kelima, Federasi Sepak Bola Brasil mengandalkan pengalaman pelatih Italia Carlo Ancelotti untuk mengembalikan tim ke jalur persaingan memperebutkan gelar dunia yang telah absen sejak 2002.

Namun, yang memberikan kepercayaan diri tambahan bagi Brasil menjelang laga melawan Maroko adalah rekor luar biasa mereka dalam pertandingan pembuka Piala Dunia, di mana mereka belum pernah kalah dalam pertandingan pertama mereka di turnamen ini sejak edisi 1934, menurut data "Squawka".

Selama 20 pertandingan pembuka Piala Dunia terakhir, Brasil meraih 17 kemenangan dan 3 hasil imbang, tanpa kekalahan sama sekali, sehingga pertandingan melawan Maroko menjadi kesempatan untuk memperpanjang rekor bersejarah ini menjadi 21 pertandingan berturut-turut yang berlangsung selama 92 tahun.

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Keunggulan Jelas atas Tim-Tim Afrika

Secara historis, Brasil memiliki keunggulan besar dalam pertandingannya melawan tim-tim Afrika di Piala Dunia, setelah meraih kemenangan dalam 7 dari 8 pertandingan.

Hanya tim Kamerun yang berhasil mengalahkan tim Brasil, dengan meraih kemenangan bersejarah 1-0 pada babak penyisihan grup Piala Dunia 2022 di Qatar.

Timnas Maroko berharap bisa mengikuti jejak "Singa Liar" dan menjadi tim Afrika kedua yang berhasil mengalahkan Brasil dalam sejarah Piala Dunia.

Maroko Berusaha Mematahkan Kutukan Awal

Di sisi lain, timnas Maroko datang ke turnamen ini dengan kepercayaan diri yang tinggi berkat hasil gemilang dalam beberapa tahun terakhir, serta keberhasilannya mencapai final Piala Afrika 2025, meski identitas sang juara masih belum ditentukan.

Meskipun "Singa Atlas" sedang mengalami kemajuan pesat, ada catatan negatif yang menghantui tim Maroko dalam partisipasinya di Piala Dunia, karena mereka belum pernah meraih kemenangan dalam pertandingan pembuka Piala Dunia, menurut "Squawka".

Dalam 6 partisipasi sebelumnya, Maroko kalah dalam 3 pertandingan pembuka dan imbang dalam 3 pertandingan lainnya, sehingga kemenangan pertama di awal perjalanan Piala Dunia mereka tetap menjadi target yang tertunda hingga saat ini.