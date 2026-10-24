Laporan media Jerman mengungkap, pada Sabtu hari ini, kisah di balik gangguan kesehatan yang dialami Vincent Kompany, pelatih kepala Bayern Munich, di tengah kebiasaannya bekerja berjam-jam lamanya dan minimnya waktu tidur yang ia dapatkan.

Menurut surat kabar Jerman "TZ", Kompany sempat pergi ke rumah sakit beberapa hari lalu, di mana ia menghabiskan satu malam di sana dan menjalani pemeriksaan medis yang hasilnya negatif.

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Pelatih asal Belgia itu dikenal di dalam klub Bavaria tersebut sebagai sosok yang kerap hanya tidur beberapa jam, karena ia terus bekerja hingga larut malam.

Meski dalam kondisi kesehatan seperti itu sepanjang pekan ini, Kompany tetap memimpin latihan tim utama Bayern Munich, sebelum kemudian beranjak untuk memantau latihan tim kedua, di mana ia mengalami kondisi ambruk.

Saat ini para petinggi Bayern Munich menegaskan pentingnya Kompany mendapatkan istirahat yang cukup, dan memberinya waktu yang diperlukan untuk pulih sepenuhnya, sebelum kembali menjalankan tugasnya bersama tim.

Gangguan kesehatan ini terjadi setelah sang pelatih belakangan menderita infeksi virus serta nyeri di area pinggul, yang menyebabkannya absen dari sejumlah latihan dan dari salah satu konferensi pers. Namun, penyebab pasti dari insiden terakhir masih belum diketahui, menunggu rampungnya pemeriksaan medis.

Dalam perkembangan yang menambah rumit situasi, Max Eberl, direktur olahraga Bayern Munich, dalam pernyataan yang dikutip jaringan "Sky Sport - Jerman", mengatakan bahwa absennya Kompany tidak akan terbatas pada beberapa hari saja, melainkan akan berlangsung hingga beberapa pekan.



