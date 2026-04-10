"Fakta bahwa Robin van Persie melakukan hal itu sudah cukup menggambarkan masalah yang dihadapi Feyenoord"

Wim Kieft merasa khawatir terhadap Robin van Persie dan Arne Slot. Kedua pelatih tersebut sedang mengalami masa-masa sulit di Feyenoord dan Liverpool, dan mantan penyerang itu belum melihat secercah harapan di ujung terowongan.

Slot memilih formasi lima bek pada pertandingan Rabu melawan Paris Saint-Germain (kalah 2-0), dengan Jeremie Frimpong di sisi kanan. ''Sebelum jeda, pemain internasional Belanda itu memiliki beberapa momen bagus, tetapi di babak kedua ia tak terlihat dalam sistem lima bek tersebut,'' keluh Kieft dalam kolomnya untuk De Telegraaf.

"Taktik yang dipilih Slot tidak membantu Liverpool. Itu tidak cocok untuk tim dan lebih menjadi beban daripada solusi. Hasil dan pelaksanaannya memalukan. Liverpool membuktikan bahwa bermain dengan lima bek tidak otomatis membuat pertahanan lebih baik," kata Kieft melihat rencana Slot melawan PSG gagal total.

Kieft langsung membandingkannya dengan situasi Van Persie sebagai pelatih Feyenoord. ''Di Feyenoord pun kualitasnya kurang, permainan timnya kurang memadai, dan kepercayaan diri sulit ditemukan. Prospeknya tidak bagus untuk laga puncak di Eredivisie melawan NEC yang berada di posisi ketiga.''

Yang juga tidak membantu adalah bahwa Luciano Valente dan Anis Had Moussa diragukan tampil untuk tim Rotterdam. ''Fakta bahwa Van Persie harus memasukkan dirinya sendiri ke dalam starting eleven selama latihan sudah cukup menggambarkan masalah personel. Namun, itu juga bukan solusi bagi Feyenoord.''

Kieft pun melihat situasi suram bagi Feyenoord menjelang kunjungan ke De Goffert. ''Di Rotterdam, mereka tak bisa berharap lebih dari kebangkitan striker Jepang Ayase Ueda. Atau bahwa NEC akan terpuruk karena terlalu percaya diri atau tekanan untuk menang demi finis di posisi kedua. Namun, pada NEC musim ini, saya tak melihat kedua skenario itu akan terjadi dalam waktu dekat.''

Feyenoord akan memulai laga puncak melawan NEC dengan keunggulan satu poin. Awal musim ini, tim asuhan Van Persie kalah 2-4 dari rival asal Nijmegen dalam pertandingan yang spektakuler.