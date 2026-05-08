Fabrizio Romano sangat tegas: "Jordi Cruijff melihatnya sebagai pelatih baru Ajax"

Ajax sangat menginginkan Michel. Pelatih asal Spanyol yang saat ini menangani Girona itu diperkirakan akan menjadi manajer baru klub asal Amsterdam tersebut pada musim depan, demikian dilaporkan Fabrizio Romano pada Jumat pagi.

Mike Verweij dari De Telegraaf sebelumnya telah melaporkan bahwa Jordi Cruijff sangat ingin Michel bergabung, namun ia menambahkan bahwa belum ada pembicaraan yang berlangsung. Menurut Romano, ia adalah kandidat utama.

Jurnalis transfer asal Italia itu menulis bahwa Girona sudah memperhitungkan kepergian Michel dan bahkan sudah memiliki calon penggantinya.

Menurut Romano, Ajax memiliki daftar cadangan tetapi hanya berisi tiga nama. Ia juga membantah rumor tentang Arne Slot: Michel adalah prioritas utama.

Michel sudah lima tahun menjadi manajer di Girona. Ia membawa klub tersebut promosi ke level tertinggi dan bahkan lolos ke Liga Champions tahun lalu.

Manajer asal Spanyol berusia 50 tahun ini memiliki kontrak yang akan berakhir di klubnya, sehingga ia diperbolehkan untuk bernegosiasi dengan klub lain.



