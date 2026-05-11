Fabrizio Romano menyampaikan kabar yang sama sekali berbeda mengenai kembalinya Mourinho ke Real Madrid

Kembalinya José Mourinho ke Real Madrid sama sekali tidak mustahil, demikian dilaporkan Fabrizio Romano pada Senin pagi. Pakar transfer asal Italia itu bahkan menyebutkan bahwa tim manajemen Mourinho telah menjalin pembicaraan dengan Real Madrid selama beberapa waktu, meskipun Mourinho sendiri membantahnya.

Romano mengatakan bahwa rombongan Mourinho, terlepas dari pernyataan publiknya, telah menjalin kontak langsung dengan Real Madrid selama berminggu-minggu. Kembalinya 'The Special One' pun sama sekali belum terhapus dari kemungkinan.

Menurut pakar asal Italia tersebut, pembicaraan masih berlangsung dan akan dilanjutkan dalam waktu dekat. Hal ini tampaknya menandai perkembangan baru dalam pencarian pengganti Álvaro Arbeloa.

Sebab, pelatih asal Portugal itu sebelumnya mengatakan dalam konferensi pers bahwa ia tidak memiliki kontak dengan Los Blancos. "Semua orang terus membicarakan Real Madrid, dan saya terus menyangkalnya," kata Mourinho.

"Saya tidak pernah berhubungan dengan presiden atau orang-orang penting lainnya di dalam organisasi. Saya memilih sendiri, seperti yang saya lakukan dalam situasi serupa sepanjang karier saya, dan terutama sekarang, di akhir musim, untuk tidak berbicara dengan siapa pun. Saya sama sekali tidak pernah berhubungan dengan Real Madrid."

Mourinho pernah memimpin tim di ibu kota Spanyol antara tahun 2010 dan 2013 dan memimpin tim tersebut dalam total 178 pertandingan. Dalam tiga musim tersebut, ia sekali menjadi juara dan juga berhasil merebut Piala Super Spanyol serta Copa del Rey.