Mohamed Salah, melalui pernyataannya mengenai Liverpool awal bulan ini, telah memberikan pengaruh besar terhadap pemecatan pelatih Arne Slot. Hal itu dilaporkan oleh Fabrizio Romano. Sebelumnya pada hari Sabtu, diketahui bahwa Slot dipecat akibat performa yang mengecewakan pada musim lalu.

Dalam sebuah video di YouTube, Romano membagikan berita terbaru seputar pemecatan Slot pada hari Sabtu. “Saya diberitahu bahwa hubungan antara kedua belah pihak pada beberapa hari pertama setelah akhir musim tidak sebaik sebelumnya,” kata jurnalis Italia tersebut. “Mereka memutuskan untuk mengambil waktu beberapa hari atau seminggu untuk mengambil keputusan dan kesimpulannya adalah Arne Slot telah pergi.”

“Jangan lupa momen krusialnya: postingan Mohamed Salah beberapa minggu lalu. Mo Salah memposting sesuatu di media sosial, dan itu bukan hal yang sering dilakukannya. Jika dia ingin mengatakan sesuatu, biasanya dia melakukannya di hadapan pers. Di situlah dia menyampaikan apa yang diinginkannya.”

“Tapi kali ini dia menggunakan media sosialnya untuk membagikan beberapa keluhan, yang sebagian besar pemain Liverpool setuju dengannya, dengan memberikan like. Mo Salah mengeluh tentang cara Liverpool bermain dan bahwa performa yang naik-turun seperti itu tidak pantas untuk Liverpool. Jadi Mo Salah benar-benar mengeluh dan itu pasti berpengaruh.”

Pernyataan yang dimaksud Romano diposting dua minggu lalu oleh penyerang asal Mesir itu. “Saya ingin melihat Liverpool kembali sebagai tim yang agresif dan menyerang, yang ditakuti lawan,” tulis pemain sayap itu saat itu. “Liverpool seharusnya menjadi tim yang memenangkan trofi. Itulah sepak bola yang saya kenal dan itulah identitas yang harus kembali dan dipertahankan.”

Selain itu, Salah menyampaikan pesan yang jelas kepada Slot. “Hal itu tidak bisa ditawar-tawar. Setiap orang yang menjadi bagian dari Liverpool harus menyesuaikan diri dengan itu.”

Pemain asal Mesir itu juga menekankan bahwa kemenangan sesekali tidak cukup bagi klub sekelas Liverpool. “Menang sesekali bukanlah apa yang seharusnya menjadi ciri khas Liverpool,” katanya. “Setiap tim bisa menang, tapi Liverpool harus secara konsisten bersaing untuk meraih gelar.”

Di Instagram, banyak rekan setim Liverpool saat ini dan mantan rekan setimnya menyukai postingan Salah. Andrew Robertson, Dominik Szoboszlai, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong, Ekitiké, Jones, Harvey Elliot, dan Wataru Endo tampaknya mendukung pernyataan Salah.